مجموعة المطار الدولي ومياهنا تتشاركان من أجل تحسين البنية التحتية للمياه في مطار الملكة علياء الدولي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقدت مجموعة المطار الدولي مؤخرًا اتفاقًا حول توصيل المياه مع شركة مياه الأردن - مياهنا؛ والذي يمثّل شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مطار الملكة علياء الدولي.

وبتوقيعها من قبل نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي"؛ والمهندس سعد أبو حمّور، رئيس هيئة مديري شركة مياه الأردن - مياهنا، وبحضور المهندس محمد العوران الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن - مياهنا، تمهد الاتفاقية الطريق لتمديد خط أنابيب مياه جديد بطول يزيد عن 11 كيلو متر يمتد من محطة القسطل الفرعية التابعة لـ "مياهنا" حتى مطار الملكة علياء الدولي؛ بحيث يقع 4.6 كيلو متر منه خارج مرافق المطار، في حين يمتد 6.7 كيلو متر منه داخلها. وستموّل "مجموعة المطار الدولي" تطوير البنية التحتية، بينما ستُشرف "مياهنا" على الصيانة والإدارة التشغيلية لخط الأنابيب الواقع خارج مرافق المطار.



تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية لخدمة المياه ومعالجة الطلب المتزايد على مصادر المياه في ظل التوسع المستمر للطيران الجوي المسيَّر عبر مطار الملكة علياء الدولي. ويؤكّد كذلك على التزام "مجموعة المطار الدولي" بتحسين العمليات الداخلية للمطار وضمان اتساق الخدمات الأساسية المقدَّمة لمجتمعه. وإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تقليل الأثر البيئي الناجم عن نقل المياه؛ تماشيًا مع تمسّك "مجموعة المطار الدولي" بالممارسات المستدامة. ومن المُقرَّر أن يبدأ تنفيذ خطوط المياه في الربع الرابع من هذا العام.



من جهته أكد المهندس سعد أبو حمور على أهمية هذه الاتفاقية الاستراتيجية كونها تتعلق بأحد أهم المرافق الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتشهد على تعاون الطرفيْن من أجل تحسين تقديم الخدمات الأساسية، وتجسّد الجهود المشتركة ما بين القطاعات الحيوية في المملكة. وعلى الصعيد ذاته، أكد المهندس محمد العوران أن توريد المياه من الشبكة العامة إلى مطار الملكة علياء الدولي؛ والذي يعد بوابة وواجهة أساسية للمملكة الأردنية الهاشمية- يشكّل ضرورة ملحة في الوقت الراهن، وأن شركة مياهنا ستبذل كُل الجهود لاستدامته رُغم التحديات التي يشهدها الوضع المائي الحالي في المملكة بشكل عام والعاصمة عمّان بشكل خاص، وبما يسهم في تحسين البنية التحتية للمطار.

حول ذلك، علّق نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي" قائلًا: "في مجموعة المطار الدولي، نكرّس جهودنا لاتّباع ممارسات مسؤولة في إدارة الموارد والإشراف البيئي، كما نعمل بجدٍ أيضًا سعيًا للنجاح الذي يمكن تحقيقه من خلال شراكات فاعلة بين جهات القطاعيْن العام والخاص.

ويُعدّ تعاوننا مع "مياهنا" شهادة على ذلك. فمعًا، نطوّر البنية التحتية للمياه، ونرسّخ الأساس في مطار الملكة علياء الدولي بما يُعزّز نموًا طويل الأجل وتميزًا في التشغيل، ويضمن صموده وكفاءته في العمل لأعوامٍ عديدة قادمة".