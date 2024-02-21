وزير التربية يؤكد أهمية التعليم المهني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن الوزارة تولي التعليم المهني أهمية ضمن خططها وبرامجها التطويرية.



وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع لإنجاح هذه التجربة التي تحظى باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



وبين محافظة، خلال اجتماعه في مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، برؤساء أقسام التعليم المهني في مديريات التربية والتعليم، أن الوزارة عقدت اتفاقية مع شركة بيرسون التي يطبق نظامها BTEC في 70 دولة، ويلبي مهارات القرن الـ21، حيث تضمنت الاتفاقية تطبيق 6 تخصصات هذا العام يتبعها 4 تخصصات أخرى في العام الدراسي المقبل، إضافة إلى تحليل الواقع وإعداد المناهج وتدريب الكوادر البشرية.



وأضاف أن الوزارة توفر من خلال هذا البرنامج فرصة ذهبية للطلبة، من خلال إكسابهم المهارات المطلوبة التي تلبي احتياجات سوق العمل.



وأشار إلى أهمية المتابعة المستمرة من رؤساء أقسام التعليم المهني ومشرفي التعليم المهني لسير العملية التعليمية في الميدان، مبينا أن الوزارة بدأت الأسبوع الماضي بتدريب المعلمين على التخصصات الجديدة التي سيبدأ التدريس فيها العام المقبل، فيما ستبدأ مطلع الشهر المقبل بتدريب رؤساء الأقسام على برامج BTEC، وتمكينهم من متابعة التعليم المهني في الميدان التربوي.



ولفت إلى أن الوزارة قامت من خلال إدارة التعليم المهني بحملات للقاء الأهالي والطلبة للتحفيز وزيادة الاقبال على التعليم المهني، مبينا أن الوزارة ستقوم بحملة إعلامية لتوضيح البرامج المتاحة، وتحفيز الطلبة للالتحاق بالتخصصات المهنية الجديدة.