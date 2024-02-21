وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن اهداف الحرب لن تتغير

وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن اهداف الحرب لن تتغير
التاريخ
2/21/2024 8:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إن "أهداف إسرائيل في هذه الحرب لم تتغير، وهي ملتزمة بتدمير حركة حماس وإعادة الرهائن من قطاع غزة".
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