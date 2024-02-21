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وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن اهداف الحرب لن تتغير

2/21/2024 8:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إن "أهداف إسرائيل في هذه الحرب لم تتغير، وهي ملتزمة بتدمير حركة حماس وإعادة الرهائن من قطاع غزة".













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