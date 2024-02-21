هاشتاق كفار قريش ترند تويتر فما القصة ؟ .. استمع

MENAFN - Amman Net) شبّه النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي ما تمارسه إسرائيل اليوم بحق الشعب الفلسطيني في غزة، بأحداث وتفاصيل واقعة حصار بني هاشم، في وقت التزم فيه العالم الصمت أمام هذه الجرائم التي يرافقها إبادة جماعية وتطهير عرقي.

فعلق وضاح أبو الغنم: أطفال بتموت من الجوع يا ناس يا بشر وكثيرون منا مشغولين بالتحضير لرمضان!!!!!!

‏أهذا هو اسلامنا؟؟؟؟؟؟؟؟

‏تباً لنا .. تباً لنا .. تباً لنا، ‏والله كفار قريش ما عملوها،،،،،

وقال د. أحمد عطوان: هل تتخيّلون أننا وصلنا إلى مرحلة يموت فيها عربي مسلم جوعاً وهو يعيش في محيط عربي اسلامي، يموت البعض فيه من فرط " التُخمة " ؟!

‏كفّار قريش رفضوا استمرار حصار بني جلدتهم - وهم مختلفون معهم في العقيدة - في شِعب بني طالب ، فانتفضوا رافضين استمرار الوضع ، وتعاهدوا على كسر الحصار وتمزيق صحيفة العار.

‏لم يتحمّل شرفاء كفّار قريش رؤية بنو جلدتهم محاصرون 3 سنوات...

‏بينما عالَم عربي يزيد تعداده عن 400 مليون يتفرّج على حصار بنو جلدتهم في قطاع غزة 17 عاما .

‏وليته حصارا فقط ، بل حصار وعدوان وقتل وتشريد وإبادة جماعية للبشر والحجر والشجر.

ونشرت اماني بطوش: أحد كفار قريش:

‏أنأكل الطعام وبنو هاشم جوعى"و هوي كافر ما كان قادر ولا رضي ع حاله الجوع ببني هاشم شو حجتنا احنا المسلمين قدام ربنا من يلي عم بصير شو حجة يلي قادر يعمل شي وساكت و راضي شو حجتك قدام ربنا وانتا بتستمتع بكل ملذات الدنيا و الاطفال بتموت من الجوع!

وأضاف زيد: أنأكل الطعام وبني هاشم جوعى؟!

‏- أحد كفار قريش

‏اصبحنا اليوم المسلمون يأكلون الطعام و غزة هاشم جوعى

وعلق رشيد: يا ريت البعض يطالع سيرة كفار قريش ليرى أمثال زهير بن أبي أمية الذي قال: ياأهل مكّة.. أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشمٍ هلكى لايباع ولايُبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتّى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة، أين الغيرة العربية والإسلامية.

وقالت رؤى: واحد من كفار قريش لم يتحمل ضميره حصار المسلمين في شعب أبي طالب و قام بفك الحصار

‏اليوم مفيش دولة عربية عارفة تفك حصار فلسطين و خانعين حفاظا على عروشهم.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

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