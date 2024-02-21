هاشتاق كفار قريش ترند تويتر فما القصة ؟ .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) شبّه النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي ما تمارسه إسرائيل اليوم بحق الشعب الفلسطيني في غزة، بأحداث وتفاصيل واقعة حصار بني هاشم، في وقت التزم فيه العالم الصمت أمام هذه الجرائم التي يرافقها إبادة جماعية وتطهير عرقي.
فعلق وضاح أبو الغنم: أطفال بتموت من الجوع يا ناس يا بشر وكثيرون منا مشغولين بالتحضير لرمضان!!!!!!
أهذا هو اسلامنا؟؟؟؟؟؟؟؟
تباً لنا .. تباً لنا .. تباً لنا، والله كفار قريش ما عملوها،،،،،
وقال د. أحمد عطوان: هل تتخيّلون أننا وصلنا إلى مرحلة يموت فيها عربي مسلم جوعاً وهو يعيش في محيط عربي اسلامي، يموت البعض فيه من فرط " التُخمة " ؟!
كفّار قريش رفضوا استمرار حصار بني جلدتهم - وهم مختلفون معهم في العقيدة - في شِعب بني طالب ، فانتفضوا رافضين استمرار الوضع ، وتعاهدوا على كسر الحصار وتمزيق صحيفة العار.
لم يتحمّل شرفاء كفّار قريش رؤية بنو جلدتهم محاصرون 3 سنوات...
بينما عالَم عربي يزيد تعداده عن 400 مليون يتفرّج على حصار بنو جلدتهم في قطاع غزة 17 عاما .
وليته حصارا فقط ، بل حصار وعدوان وقتل وتشريد وإبادة جماعية للبشر والحجر والشجر.
ونشرت اماني بطوش: أحد كفار قريش:
أنأكل الطعام وبنو هاشم جوعى"و هوي كافر ما كان قادر ولا رضي ع حاله الجوع ببني هاشم شو حجتنا احنا المسلمين قدام ربنا من يلي عم بصير شو حجة يلي قادر يعمل شي وساكت و راضي شو حجتك قدام ربنا وانتا بتستمتع بكل ملذات الدنيا و الاطفال بتموت من الجوع!
وأضاف زيد: أنأكل الطعام وبني هاشم جوعى؟!
- أحد كفار قريش
اصبحنا اليوم المسلمون يأكلون الطعام و غزة هاشم جوعى
وعلق رشيد: يا ريت البعض يطالع سيرة كفار قريش ليرى أمثال زهير بن أبي أمية الذي قال: ياأهل مكّة.. أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشمٍ هلكى لايباع ولايُبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتّى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة، أين الغيرة العربية والإسلامية.
وقالت رؤى: واحد من كفار قريش لم يتحمل ضميره حصار المسلمين في شعب أبي طالب و قام بفك الحصار
اليوم مفيش دولة عربية عارفة تفك حصار فلسطين و خانعين حفاظا على عروشهم.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · هاشتاق كفار قريش ترند تويتر فما القصة ؟
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