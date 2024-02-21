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الهناندة: الأردن نجح في تقديم العمليات الإلكترونية ومنها كليك

2/21/2024 8:11:17 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    الهناندة: الأردن نجح في تقديم العمليات الإلكترونية ومنها "كليك" 02/21/2024 - 16:01 عمان ن

    قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الأربعاء، إن موازنة الوزارة المرصودة جاءت بنحو 41.44 مليون دينار خصص منها نحو 9.78 مليون دينار للنفقات الجارية، و31.66 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية.

    وأوضح الهناندة، خلال اجتماعه مع اللجنة المالية والاقتصادية، أن الأردن نجح مقارنة بالدول الأخرى في تقديم العمليات الإلكترونية ومنها خدمة "كليك".

    وأشار إلى حاجة الخدمات الإلكترونية لمزيد من الوقت للإنجاز مقارنة مع الخدمات التقليدية، مبينا أن بعض التحديات هي ما يؤخر تقديم الخدمة إلكترونياً منها تحدي الأمور القانونية التي تحتاج لبعض تعديلات تشريعية.

    ولفت إلى أن تغيير الثقافة المؤسسية للتحول من الخدمات التقليدية للإلكترونية تحد آخر يتم التعاون من خلال رئاسة الوزراء وبالشراكة مع الوزارات لتغيير تلك الثقافة وصولاً للشمول الرقمي.

    وبين أن الوزارة تضع خططا بديلة في حال ظهور أي عطل وإزالة أي نقاط فشل من خلال تطوير البنية التحتية ومراكز بيانات محمية في مناطق آمنة بالتوازي مع مشروع الأمن السيبراني وشبكة الألياف الضوئية، موضحا أنه تم طرح ذلك للشركات المهتمة باستخدامها.

    وأشار إلى وجود مليون هوية رقمية تم إصدارها، مؤكدا أن الخطة مستمرة لتحفيز المواطن لإصدارها لتحقيق مستهدفات الخطة الوطنية.

    ولفت إلى وجود ألف خدمة رقمية تشكل 60% من الخدمات الحكومية التي يستخدمها المواطن بشكل مستمر للمؤسسات التي يراجعها المواطن بشكل كبير، مؤكداً أن منصة "سند" هي المنصة المعتمدة، وتقدم خدمات رقمية متعددة بوجود أعلى المعايير والمقاييس.

    وأكد أن التواصل مستمر لتحفيز المواطنين والمؤسسات لاعتماد الخدمات الإلكترونية، مضيفا بوجود تواصل مستمر مع دول الجوار لاعتماد هذه الخدمات الإلكترونية.

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