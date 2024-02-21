الهناندة: الأردن نجح في تقديم العمليات الإلكترونية ومنها كليك

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- Amman Net)
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الهناندة: الأردن نجح في تقديم العمليات الإلكترونية ومنها "كليك" 02/21/2024 - 16:01 عمان ن
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الأربعاء، إن موازنة الوزارة المرصودة جاءت بنحو 41.44 مليون دينار خصص منها نحو 9.78 مليون دينار للنفقات الجارية، و31.66 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية.
وأوضح الهناندة، خلال اجتماعه مع اللجنة المالية والاقتصادية، أن الأردن نجح مقارنة بالدول الأخرى في تقديم العمليات الإلكترونية ومنها خدمة "كليك".
وأشار إلى حاجة الخدمات الإلكترونية لمزيد من الوقت للإنجاز مقارنة مع الخدمات التقليدية، مبينا أن بعض التحديات هي ما يؤخر تقديم الخدمة إلكترونياً منها تحدي الأمور القانونية التي تحتاج لبعض تعديلات تشريعية.
ولفت إلى أن تغيير الثقافة المؤسسية للتحول من الخدمات التقليدية للإلكترونية تحد آخر يتم التعاون من خلال رئاسة الوزراء وبالشراكة مع الوزارات لتغيير تلك الثقافة وصولاً للشمول الرقمي.
وبين أن الوزارة تضع خططا بديلة في حال ظهور أي عطل وإزالة أي نقاط فشل من خلال تطوير البنية التحتية ومراكز بيانات محمية في مناطق آمنة بالتوازي مع مشروع الأمن السيبراني وشبكة الألياف الضوئية، موضحا أنه تم طرح ذلك للشركات المهتمة باستخدامها.
وأشار إلى وجود مليون هوية رقمية تم إصدارها، مؤكدا أن الخطة مستمرة لتحفيز المواطن لإصدارها لتحقيق مستهدفات الخطة الوطنية.
ولفت إلى وجود ألف خدمة رقمية تشكل 60% من الخدمات الحكومية التي يستخدمها المواطن بشكل مستمر للمؤسسات التي يراجعها المواطن بشكل كبير، مؤكداً أن منصة "سند" هي المنصة المعتمدة، وتقدم خدمات رقمية متعددة بوجود أعلى المعايير والمقاييس.
وأكد أن التواصل مستمر لتحفيز المواطنين والمؤسسات لاعتماد الخدمات الإلكترونية، مضيفا بوجود تواصل مستمر مع دول الجوار لاعتماد هذه الخدمات الإلكترونية.
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