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تدهور الوضع الصحي للمعتقل وليد دقة المصاب بالسرطان

2/21/2024 8:10:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام اللهPNN- أبلغت مصلحة السجون الإسرائيلية محامية المعتقل وليد دقة، المصاب بالسرطان، بإلغاء الزيارة المقررة يوم غد الخميس، وذلك بسبب نقله إلى مستشفى "أساف هاروفيه" في الرملة، لتدهور حالته الصحية.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد رفضت الإفراج عن المعتقل دقة في 20 تشرين الثاني 2023، ولا تزال تحرم عائلته من زيارته منذ أكثر من أربعة أشهر، وحالته الصحية حرجة جدا بين المعتقلين المرضى الآخرين.

والمعتقل دقة (60 عاما) من بلدة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقد والده خلال سنوات اعتقاله.

ويُعتبر أحد أبرز المعتقلين في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للمعتقلين، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السجن ومقاومتها.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين ليصبح (39) عامًا.

وقد ثبتت إصابته بنوع نادر من السرطان في النخاع، وهو بحاجة إلى علاج ومتابعة حثيثين، علمًا أنه يقبع في "سجن عسقلان".

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