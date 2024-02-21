بايرن ميونخ يعلن رحيل مدربه توخل نهاية الموسم الجاري

MENAFN - Palestine News Network ) برلينPNN- أعلن بايرن ميونخ بطل ألمانيا، يوم الأربعاء، رحيل مدربه توماس توخل في نهاية الموسم الحالي، بعيد تراجع أداء ونتائج الفريق البافاري في الفترة الأخيرة.

وقال المدير التنفيذي لبايرن، يان كريستيان دريزن: "في نقاش جيد ومفتوح (مع توخل)، توصلنا إلى قرار متبادل بإنهاء تعاوننا في الصيف".

من جهته أشار توخل في البيان "حتى ذاك الحين، سأواصل أنا وجهازي الفني بالتأكيد بذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من النجاح".

وكشف دريزن أن بايرن سيبحث عن "مسار رياضي جديد" تحت قيادة مدرب جديد.

وكان توخل تولى قيادة عملاق الكرة الألمانية في نهاية مارس 2023 بعد فترة قضاها في تشيلسي الإنجليزي (2021-2022) وسابقا في باريس سان جيرمان الفرنسي (2018-2020)، بدلا من يوليان ناغلسمان الذي أقيل على نحو مفاجئ.

ووقع حينها المدرب الألماني عقدا مع البايرن حتى 30 يونيو 2025، لكنه عدل الآن لينتهي في 30 يونيو 2024، وفقا لما كشفه بايرن.

ودخل الفريق البافاري مؤخرا في أزمة فنية غير مسبوقة منذ أعوام بعيدة حيث تعرض لثلاث هزائم متتالية، من بينها أمام لاتسيو 1-0 في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وأخرى أمام باير ليفركوزن في الدوري بنتيجة كبيرة 3-0، قبل أن تتعمق جراحه بخسارة مؤلمة أمام بوخوم 2-3 في نهاية الأسبوع الماضي، ليصبح البايرن متخلفا عن ليفركوزن المتصدر بثماني نقاط قبل 12 مرحلة من نهاية الدوري الألماني.

ولم يكن الموسم الأول لتوخل على رأس بايرن مثاليا على حد سواء، حيث استهله بالخروج من ربع نهائي كأس ألمانيا وودع مسابقة دوري الأبطال من الدور ربع النهائي على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن يفوز بلقب الدوري الألماني بشق الأنفاس وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند.

المصدر: وكالات