المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا ضد تعيين بن غفير وزيرا

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيبPNN- رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التماسا ضد تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي، واعتبرت أن لا مكان لتدخلها. واتخذ القرار بإجماع القضاة الثلاثة الذي نظروا في الالتماس.

ووجهت المحكمة انتقادات لأداء بن غفير، رغم رفضها الالتماس. وقال القاضي يتسحاق عَميت أن تصريحات بن غفير من شأنها المس بثقة الجمهور بالسلطات، وخاصة كونه يتولى وزارة الأمن القومي. وأضاف عميت أنه ليس بالإمكان تجاهل ماضي بن غفير الجنائي في مجال النظام العام وتصريحاته التي طالب المدعون إلغاء تعيينه بسببها.

إلا أن عميت كتب في قراره أن "لرئيس الحكومة صلاحية دراسة اعتباراته السياسية، الائتلافية والحزبية في إطار قراره تعيين شخص في منصب وزير في حكومته. وترجيح رئيس الحكومة رأيه بشكل واسع بالنسبة لتعيين وزراء ينتج من الواقع السياسي ومن أنه ملزم بدراسة اعتبارات سياسية إلى جانب أمور أخرى".

واعتبر أن أمام رئيس الحكومة تشكيلة واسعة من التعيينات المحتملة "وبضمنها تلك التي تصطدم مه هدف طهارة اليدين وثقة الجمهور المطلوبة".

ولفت عميت إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منح وزنا كبيرا لاعتبارات سياسية بتعيين بن غفير وزيرا، وبضمنها رغبته بالحفاظ على استقرار سياسي بعد خمس جولات انتخابية خلال فترة قصيرة. "رئيس الحكومة درس هذه الاعتبارات إلى جانب الاعتبارات الأخلاقية، وبضمنها ماضي الوزير بن غفير الجنائي، ووجد أنه في التوازن النهائي لا ينبغي نقل الوزير من منصبه. ولم أجد أنه يوجد مكان لتدخلنا بسبب انعدام معقولية بشكل متطرف".