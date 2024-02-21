منتخبات الإمارات يواجه نظيره الإيراني في ربع نهائي مونديال الشاطئية

يواجه منتخب الإمارات لكرة القدم

الشاطئية نظيره منتخب إيران، في الدور ربع النهائي لمونديال الإمارات 2024، والمقرر إقامتها في الساعة السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب حي دبي للتصميم.

ويختتم أبيض الشاطئية تحضيراته لمباراة ربع النهائي بأداء حصة تدريبية مساء اليوم على ملعب البطولة، بمشاركة جميع اللاعبين.

وأكد البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب المنتخب أن لاعبي الأبيض مستعدون لمواجهة المنتخب الإيراني مساء الغد، مشيراً إلى أن الجميع متحفز لهذه المباراة التي ستكون محط أنظار الجميع, بعد الإنجاز التاريخي لمنتخبنا بالتأهل لأول مرة للدور الثاني من المونديال العالمي، وتحقيق العلامة الكاملة في ثلاث مباريات متتالية في دور المجموعات أمام منتخبات قوية.

وقال مدرب المنتخب: " نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تؤهلنا للدور نصف النهائي للبطولة، وإضافة إنجاز جديد لسجلات الكرة الشاطئية الإماراتية، خاصة بعد إشادة الجميع بالروح القتالية والمستويات الجيدة التي قدمها اللاعبون خلال منافسات الدور الأول،

فضلاً عن كونهم يلعبون بأداء جماعي ومتفاهم ودائما تجدهم على قلب رجل واحد، وتتملكهم العزيمة والتصميم على تشريف دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي".

وكان منتخبنا الوطني قد ضمن التأهل للدور ربع النهائي قبل ختام مرحلة المجموعات بجولة واحدة، بعد ما حقق فوزين متتالين

على منتخب مصر (2-1)، ومنتخب أمريكا (3-2) في الشوط الإضافي بعد تعادلهما في الوقت الأصلي (2-2)، وختم هذا الدور بالفوز على منتخب إيطاليا متصدر مجموعتنا (3-1) بالركلات الترجيحية بعد إنتهاء الأشواط الأصلية والشوط الإضافي بالتعادل السلبي (0-0).

وساهم الأداء المتميز للاعبي منتخبنا الوطني خلال مرحلة المجموعات في حصول وليد بشر على جائزة أفضل لاعب في مباراة الجولة الأولى أمام المنتخب المصري، وعلي محمد في مبارتنا الثانية أمام منتخب أمريكا، بينما حصل حارس منتخبنا حميد جمال على نفس الجائزة بعد تصديه لثلاث ركلات جزاء في مباراة إيطاليا في الجولة الأخيرة من الدور الأول للبطولة.

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