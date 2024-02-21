قتيلان وجريحان في انهيار جسر بهولندا
التاريخ
2/21/2024 8:00:21 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مسؤولون هولنديون إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب اثنان آخران حين انهار جسر قيد الإنشاء في هولندا، الأربعاء.
وأوضحت هيئة السلامة الإقليمية الهولندية على منصة أكس: "وقع حادث صناعي أثناء بناء جسر.. ولسوء الحظ، أدى ذلك إلى مقتل شخصين وإصابة شخصين".
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