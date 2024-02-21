قتيلان وجريحان في انهيار جسر بهولندا

قال مسؤولون هولنديون إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب اثنان آخران حين انهار جسر قيد الإنشاء في هولندا، الأربعاء.

وأوضحت هيئة السلامة الإقليمية الهولندية على منصة أكس: "وقع حادث صناعي أثناء بناء جسر.. ولسوء الحظ، أدى ذلك إلى مقتل شخصين وإصابة شخصين".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز