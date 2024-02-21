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قتيلان وجريحان في انهيار جسر بهولندا

2/21/2024 8:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مسؤولون هولنديون إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب اثنان آخران حين انهار جسر قيد الإنشاء في هولندا، الأربعاء.

وأوضحت هيئة السلامة الإقليمية الهولندية على منصة أكس: "وقع حادث صناعي أثناء بناء جسر.. ولسوء الحظ، أدى ذلك إلى مقتل شخصين وإصابة شخصين".

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