مونديال الشاطئية الإمارات 2024.. 200 متطوع من 29 جنسية في قلب الحدث

يشارك 200 متطوع ومتطوعة من 29 جنسية في مونديال كرة القدم الشاطئية" الإمارات 2024"، من خلال اللجان المختلفة بالتنسيق والتعاون مع اللجان المنظمة في المونديال.

ويمتلك المتطوعون تجربة كبيرة في الفعاليات المختلفة، وتم توزيعهم على العديد من الأقسام في اللجان المنظمة على مستوى خدمات الضيوف، وخدمات الفرق، والمواصلات، وتنظيم الجماهير، ومركز التصاريح، وإدارة المنافسات، والتسويق، والإعلام، وفحص المنشطات، بجانب الفعاليات الخاصة بحفلي الافتتاح والختام.

وأكد عارف صالح حسن نائب مدير المتطوعين في كأس العالم لكرة الشاطئية "الإمارات 2024"، أن التجربة الإماراتية في العمل التطوعي تستمد قوتها من اعتبارات مهمة أولها إيمان القيادة الرشيدة بقيمة العمل التطوعي الذي يعد رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته، إضافة إلى أن العمل التطوعي يعكس مدى تمسك أبناء وبنات دولة الإمارات بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية.

وأشار إلى أن ثقافة التطوع تمثل مكوناً أساسياً من مكونات الهوية الإماراتية، من خلال الحرص على ترجمة الصورة المشرفة عن الدولة في الفعاليات التي تستضيفها الإمارات في مختلف المجالات، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز ريادة الدولة عالمياً في التنظيم والاستضافة.

وأضاف: "لدينا عناصر متميزة من أبناء وبنات الإمارات يتقدمون الصفوف في الأعمال التطوعية، إضافة إلى المقيمين، أصحاب المهارات، ويتحدثون 15 لغة ومتوسط أعمارهم 32 عاماً، ولديهم الاستعداد لتقديم الجهود المخلصة التي تسهم في نجاح البطولة، ونحن سعداء بالتعاون مع الجهات المنظمة لتسهيل المهام المقررة على المتطوعين".

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