يحتوي على قاعة سينما.. راموس يعرض على مبابي شراء منزله

قام سيرخيو راموس نجم ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي، بعرض منزله على النجم الفرنسي كيليان مبابي، لشرائه.

ويبدو أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد أقترب أكثر من أي وقت مضى، لذلك قام راموس بعرض منزله في مدريد للبيع، على مبابي زميله السابق في باريس سان جيرمان.

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن راموس تواصل مع مبابي وعرض عليه شراء فيلا يملكها في حي ألكوبينداس بمنطقة موراليخا شمال مدريد، وهو حي راقي ويتميز بالأمان، ووجود العديد من ملاعب الجولف، ويسكن به الأثرياء فقط، حيث يعد موطن للكثير من الشخصيات العامة، سواء الرياضية أو الإعلامية والسياسية، وعاش فيه من قبل ديفيد بيكهام، وكريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، عندما كانوا يلعبون في صفوف ريال مدريد.

ويقع منزل راموس على مساحة 2500 متر مربع، ويتميز بديكور راقي، ويحتوي على مسبحين، وقاعة سينما، ومنطقة ألعاب، وغرفة لياقة بدنية.

وطلب راموس 6 ملايين يورو من مبابي نظير بيع منزله، وينتظر رد الأخير على هذا العرض.

ووقع مبابي على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل 25/24، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين ريال مدريد ومبابي، بدأت يناير الماضي عند دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع باريس، مشيرة إلى أن خوسيه أنخيل سانشيز مدير التعاقدات في ريال مدريد تواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة رأيه حول الانتقال إلى الميرنغي.

وقالت الصحيفة، أن رد ممثلي مبابي جاء إيجابيًا، وتم الاتفاق على تخفيض الراتب الذي كان معروضًا على اللاعب الفرنسي من جانب ريال مدريد في وقت سابق، من أجل تحقيق التوازن بين باقي الرواتب في قائمة النادي الملكي.

وتابعت الصحيفة "أن المفاوضات شهدت بعض الإعاقات في البداية مع فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بسبب حقوق الصور وما شابه، إلا أن ريال مدريد نجح في تقليل هذه الشروط بتعليمات من فلورنتينو بيريز رئيس الريال، من أجل الحفاظ على معايير النادي بشأن الرواتب".

وأضافت الصحيفة "أن اللاعب وافق على شروط ريال مدريد من أجل تحقيق حلمه، ووقع بالفعل على عقدًا مدته 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء الموسم الجاري".

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن مبابي سيكون الأعلى أجرًا في صفوف ريال مدريد، حيث سيتراوح راتبه بين 15 لـ 20 مليون يورو سنويًا كربح صافي، بخلاف مكافآت الأهداف خلال السنوات الخمس.

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