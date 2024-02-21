غوارديولا عن هالاند: دائمًا لا تنتقد هداف فريقك لأنه سيرد

أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بمستوى مهاجم فريقه آرلينغ هالاند، بعد تسجيل هدف الفوز أمام برينتفورد.

وكان هالاند سجل هدف فوز السيتيسينز ضد برينتفورد في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر الدوري الإنجليزي، وبعد المباراة أشاد غوارديولا بمستوى هالاند على الرغم من الظروف الصعبة التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة، والتي أدت لغيابه عن المشاركة مع الفريق لعدة مباريات.

وقال غوارديولا في تصريحاته عن هالاند: "لا تنتقد هداف فريقك أبدًا، لأنه سوف يرد عليك سريعًا بمجهوده عاجلاً أم آجلاً، هالاند دائمًا موجود ويثبت نفسه".

وأضاف: "لقد عاد بعد غياب شهرين، وكان لديه أيام صعبة في الأسبوع الماضي، وفقد جدته، ومع ذلك عاد الآن إلى تسجيل الأهداف".

وأصبح هالاند بهدفه في برينتفورد ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ضد جميع الأندية التي واجهها في مسيرته منذ قدومه إلى مانشستر سيتي، حيث لعب ضد 21 فريقًا وسجل فيها جميعًا.

ولم يفعل هذا الأمر سوى هاري كين مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الحالي، حيث سجل مع السبيرز ضد كل الفرق التي لعب ضدها في الدوري الإنجليزي، بإجمالي 32 فريقًا.

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