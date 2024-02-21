القادة ودروسهم المجانية

لا يتوقف القادة عن تعليمنا القيم، وتقديم الدروس المجانية في العديد من المناسبات، مواقفهم النبيلة تعكس أصالتهم، وتكشف أهم أسرار تفوق الإمارات، حتى صارت نموذجاً ملهماً، ليس في محيطها العربي فقط، بل وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

فعلى مدار ثلاثة أيام، استضافت دبي القمة العالمية للحكومات في دورتها الـ 12، حدث عالمي شهد زخماً كبيراً ومميزاً، تنوعت فيه فعالياته، التي لا تتوقف عند الحاضر وقضاياه، بل تستشرف المستقبل، وتفتح آفاقاً واسعة ونوافذ كبيرة على التحولات الجارية في عالم بات يتغير بسرعة.

لذلك، كانت مواكبة هذه التغيرات تقتضي العمل بكل جد وتصميم، وإلا فاتنا قطار النمو والتقدم.

فمن لمثل هذه المهمة غير دبي؟



دبي – دانة الدنيا - حاضرة وبقوة، خاصة في ظل قيادتها المجيدة، الممثلّة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي لا يكتفي بالإنجازات، ولا يتوقف عند ما تحقق منها، وإنّما يشرع في تنفيذ ما هو مفيد، مع إشراقة فجر كل يوم جديد، وما كان مجرد فكرة بالأمس، يتحوّل اليوم على يديه إلى واقع ملموس، يُضاف إلى ما سبقه من رصيد هائل في الإنجازات.

والمدهش أنّ سموّه يتعامل مع كل إنجاز جديد، وكأنه من الماضي، ليبدأ مجدداً البحث عما يمكن أن يبتكره ويضيفه.

من هذا المنطلق، كانت شهادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أكّد فيها أنّ القمة العالمية للحكومات، بفضل رعاية أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت منصة عالمية للحوار على أرض الإمارات، حول تطوير العمل الحكومي، واستشراف المستقبل، بما يعود بالخير على شعوب العالم، منوّهاً سموه عبر منصة «إكس» «بالحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في القمة، والموضوعات الحيوية التي طُرحت على جدول أعمالها، والتنظيم المتميز لها».

كل ذلك، ولا شك، جسّد مكانتها الهامة ضمن الفعاليات الكبرى في الأجندة العالمية.

هذا الموقف الذي قدمه صاحب السمو رئيس الدولة، على بساطته، لا يجب أن يمرّ دون أن نتوقف عنده، لنفهم كيف تجذّرت العلاقات الأخوية بين الشيخين الكبيرين، وتوحّدت أهدافهما من أجل هدف واحد، هو إعلاء قيمة الوطن، والسعي لراحة كل مقيم على أرضه، من مواطنين ووافدين، وبفضل هذه الروح، باتت الإمارات حاضرة وسباقة في العديد من الميادين والمجالات، وهو أمر لطالما أكد عليه «المحمّدان»، ويوماً بعد يوم، تواصل الإمارات السعي بكل عزيمة وإصرار، بأن تكون دائماً في الصدارة، كما عوّدتنا.