هومز آر أس تطلق تشكيلة رمضان 2024

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كشفت "هومز آر أس"، العلامة التجارية الرائدة في عالم الأثاث والديكور المنزليّ في المنطقة عن مجموعتها الرمضانية للعام 2024، والتي يترقّبها الجميع، بفضل الالتزام الثابت الذي تشتهر به "هومز آر أس" بتعزيز أجواء التواصل الاجتماعي ونشر المشاعر الدافئة في هذه الفترة المميّزة من العام. ومن هذا المنطلق، أطلقت "هومز آر أس" الكتالوج الجديد الغنيّ بالنصائح العملية الكفيلة بمساعدة عملائها في تصميم مساحاتٍ داخلية جذابة تتيح لأفراد العائلة وضيوفهم مشاركة أروع الأوقات معاً.



يشكل شهر رمضان المبارك الفترة المثالية للاحتفال بروح الأسرة والتواصل مع

الأصدقاء والمقرّبين وممارسة الشعائر الإيمانية والتأمل، كونه يجمع أفراد العائلات والأصدقاء معاً، ويوفر للجميع فرصةً لمراجعة ما عاشوه خلال الفترة المنصرمة، وقضاء الأوقات معاً. وتأتي تشكيلة رمضان لهذا العام من "هومز آر أس" لتضمن لجميع عملائها تجربةً رمضانية عنوانها الجمال والراحة ودفء الضيافة، من خلال قطع أثاثٍ وديكور داخليّ تجسد جوهر هذا الشهر الكريم، بدءاً من المقاعد المصمّمة بدقّة لتسهيل تبادل الحوارات والتواصل بين المجتمعين، مروراً بالمفروشات ذات التصاميم الكفيلة بإضفاء الإحساس بالراحة، وصولاً إلى الأكسسوارات المبتكرة التي تنشر الطابع الشخصيّ على كل غرفة.



إضافة إلى القطع المميّزة والمنسقّة بعنايةٍ لتغمر مساحات المعيشة بالدفء، تنفرد تشكيلة رمضان من "هومز آر أس" بمجموعةٍ واسعة من طاولات الطعام وأدوات المائدة والأكسسوارات الفريدة من نوعها، والتي ترتقي بجلسات الإفطار والسحور على مدار أيام الشهر الفضيل. جرى العمل على تصميم القطع في هذه التشكيلة لإضفاء الراحة على اللقاءات العائلية، إلى جانب الميزة الأهم فيها، وهي أجواء التواصل الاجتماعي والاحتفاء بدفء المشاعر الإنسانية. كما تنفرد التشكيلة الجديدة بأدوات الإنارة التي تشكل الرفيق المثاليّ للأجواء الرمضانية، مثل الفوانيس التقليدية وحاملات الشموع وغيرها، والتي ينشر وهجها الدافئ أجواء الفرح في كل أرجاء البيت.

إلى جانب هذه التشكيلة الرمضانية الرائعة، سيتلقّى عملاء "هومز آر أس" نصائح عملية وقيّمة من أصحاب الخبرة لديها، تساعدهم على الارتقاء بالجمال الداخليّ لمنازلهم، وكيفية نشر قطع الزينة فيه بأسلوبٍ احترافي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أسلوبهم الشخصي وما يفضّلونه.

ومن أجل توفير المزيد من التقديمات التي ترتقي بتجربة التسوق، توفّر "هومز آر أس" لعملائها خدمة التوصيل والتركيب مجاناً، للمشتريات التي لا تقلّ عن 1,000 درهم، بما يضمن استمتاعهم بتجربة تسوق مثالية طوال الموسم الرمضانيّ.

تشكيلة رمضان 2024 من "هومز آر أس" والكاتالوج الخاص بها متوفران الآن في المتاجر وعبر الموقع الإلكتروني homesrus/en/catalogues2024 . استمتعوا بدفء التواصل الاجتماعي وبأفضل أوقات الراحة والتأمل في شهر رمضان مع "هومز آر أس". للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

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