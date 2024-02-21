طرق دبي تنفذ أعمال الصيانة الشاملة لشلال جسر القناة المائية

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعمال الصيانة الشاملة على شلال جسر القناة المائية الواقع على شارع الشيخ زايد، واستمرت تلك الأعمال لما يزيد على شهرين بهدف رفع مستوى السلامة للشلال المائي وفق أعلى المعايير العالمية، وحرصاً من الهيئة في الحفاظ على جمالية مرافق قناة دبي المائية، التي تعكس الهوية العصرية والوجه الحضاري للمعالم في إمارة دبي.

وتضمنت أعمال الصيانة الرئيسة، التي استغرقت أكثر من 600 ساعة عمل، إزالة الألمنيوم الخارجي للشلال وإعادة تركيبه بعد تجديده، وإزالة أنابيب المياه الحديدية المستخدمة سابقاً بأنابيب من بولي أثيلين لتعزيز استدامته، واستبدال الهيكل الحديدي القديم للشلال بهيكل جديد، كما روعي خلال فترة الصيانة، تركيب منصة عائمة لتسهيل الحركة والوصول

إلى الهيكل، وتحقيق السلامة لجميع

المعنيين في الموقع.

يقع مشروع الصيانة الشاملة لشلال قناة دبي المائية ضمن خطة ممنهجة لصيانة الأصول والمرافقة التابعة للهيئة، بهدف تعزيز الاستدامة والعمر الافتراضي لها، وتتوزع أعمال

صيانة

الشلال، التي

على خمس مراحل زمنية، هي: الصيانة اليومية، والصيانة الشهرية، والصيانة

ربع السنوية، والصيانة

نصف السنوية، والصيانة السنوية التي تتضمن اختبار الحرارة والموجات فوق الصوتية للوحة توزيع الإضاءة، وصيانة لوحات توزيع الكهرباء في الغرف الكهربائية وغرف التحكم، واختبار الحرارة والموجات فوق الصوتية للوحات التحكم، وغيرها من الأعمال الرئيسة.

وأكدت الهيئة أن إنشاء الشلال المائي المزين

بالإضاءة ليلاً، يعكس الابتكار والريادة في تدشين المشاريع، ويضيف بعداً جمالياً على قناة دبي المائية، التي تعد واجهة سياحية ومقصداً لمختلف شرائح المجتمع، وتحديداً خلال حركة وسائل النقل البحري الجماعي والسياحي أسفل الشلال، التي تتوقف تلقائياً عند مرور المراكب أسفلها من خلال مستشعرات الحركة، مما يضمن الجمالية والتنقل الآمن للجميع.

وتعد قناة دبي المائية أحد أبرز المشاريع

الحيوية التي دشنتها الهيئة والتي تحمل الكثير من الجماليات مما يجعلها مشروعاً استثنائياً، وتتميز بحضور ملفت من مختلف الأقطاب، وتربط القناة المائية الخليج التجاري بمياه الخليج العربي، مروراً بحديقة الصفا، وجميرا الثانية، وشارع جميرا، لتصل إلى مياه شاطئ جميرا.

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