مونديال الشاطئية الإمارات 2024... ليو مارتينز هداف دور المجموعات برصيد7 أهداف



تصدر البرتغالي ليو مارتينز، قائمة هدافي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" برصيد 7 أهداف، أحرزهم مع منتخب بلاده خلال منافسات الدور الأول الذي أختتم أمس الثلاثاء.

وشهد الدور الأول لمونديال الشاطئية، إقامة 24 مباراة أقيمت بين المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة، على ملعب حي دبي للتصميم.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة تضم أعلى 13 هدافا في البطولة حتى الآن.

وعلاوة على إحرازه 7 أهداف، خلال مشاركته مع منتخب بلاده التي بلغت (72 دقيقة و25 ثانية)، فقد ساهم ليو في صنع هدفين أيضا.

وتقاسم المركز الثاني برصيد 6 أهداف كل من الإيراني محمد علي مختاري (50 دقيقة و40 ثانية) فضلا عن مساهمته في صناعة هدف واحد، والبيلاروسي إيهار بريشتسل (53 دقيقة و46 ثانية) ولم يصنع أية أهداف.

وتقاسم 3 لاعبين المركز الرابع برصيد 4 أهداف لكل منهم، وهم المصري حسام باولو، والإسباني تشيكي، والتاهيتي رونوي تينيراوري.

وتقاسم 7 لاعبين المراكز من 7 إلى 13 برصيد 3 أهداف، وهم البرازيلي ادسون هالك، ومواطنه مارسينينهو، والسنغالي عمار سامب، ومواطنه مانديوني دياجني، والإيراني حميد بهزدبور، والأرجنتيني لوكاس ميدرو ، والبيلاروسي اليه هابون.

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