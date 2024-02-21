الإمارات: قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود 1967

أكدت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة،

أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وينبغي تطبيق القرارات الدولية بشأن حل الدولتين.

وقالت في جلسة لمحكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية: "نؤمن أن الحل الوحيد للصراع الدائر هو إعطاء الشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير المصير وإقامة دولته على حدود 1967".

وقالت إن

"الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ومستوى المعاناة الإنسانية في غزة يتزايد".

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