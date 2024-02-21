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الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد الحرص على ضمان استقرار أسواق النفط

2/21/2024 7:17:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، حرص دول المجلس على ضمان استقرار أسواق النفط العالمية من خلال التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وذكرت الأمانة العامة في بيان اليوم الأربعاء، ان ذلك جاء خلال استقبال البديوي للامين العام لمنظمة (أوبك) هيثم الغيص مساء أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة في مدينة (الرياض).

وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ومنظمة (أوبك) في عدة مجالات أبرزها التنسيق الدائم والمستمر للسياسات النفطية بين الجانبين لضمان إمدادات الطاقة بشكل آمن ومستقر خاصة في ظل التطورات والظروف الإقليمية والدولية المتسارعة التي أثرت على أسواق الطاقة العالمية.

وأشاد البديوي في البيان بالجهود الكبيرة التي تبذلها (أوبك) ودورها المهم والحيوي في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط ومواجهة تحدياتها المستقبلية بالتنسيق مع الدول الأعضاء.

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