الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد الحرص على ضمان استقرار أسواق النفط

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، حرص دول المجلس على ضمان استقرار أسواق النفط العالمية من خلال التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وذكرت الأمانة العامة في بيان اليوم الأربعاء، ان ذلك جاء خلال استقبال البديوي للامين العام لمنظمة (أوبك) هيثم الغيص مساء أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة في مدينة (الرياض).
وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ومنظمة (أوبك) في عدة مجالات أبرزها التنسيق الدائم والمستمر للسياسات النفطية بين الجانبين لضمان إمدادات الطاقة بشكل آمن ومستقر خاصة في ظل التطورات والظروف الإقليمية والدولية المتسارعة التي أثرت على أسواق الطاقة العالمية.
وأشاد البديوي في البيان بالجهود الكبيرة التي تبذلها (أوبك) ودورها المهم والحيوي في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط ومواجهة تحدياتها المستقبلية بالتنسيق مع الدول الأعضاء.
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