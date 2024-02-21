الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية ضمن أبرز قادة التجزئة المتحدثين في مؤتمر دائرة قادة التجزئة 2024

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 21 فبراير 2024: شارك المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع تجزئة الصيدليات والرعاية الصحية، في مؤتمر دائرة قادة التجزئة (Retail Leaders Circle Conference) والذي يعد أحد أبرز المؤتمرات التي تجمع القادة المؤثرين والبارزين من الجهات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى في قطاع تجارة التجزئة في مختلف المجالات، وقد أقيم بنسخته العاشرة هذا العام في الرياض بفندق الريتز كارلتون على مدار يومي 19-20 من شهر فبراير الحالي، تحت شعار "الابتكار بلا خوف أو تردد: رسم الآفاق المستقبلية".
تضمنت مشاركة المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، المشاركة في جلسة حوارية فردية بعنوان: "رؤية من القمة: تشكيل المستقبل بهدف وغاية محددين" شارك فيها رؤاه كقائد للنهدي حول النهج الاستراتيجي الذي تتبناه الشركة بهدف إضافة النبضات إلى حياة الضيوف كل يوم، فمن خلال هذه الغاية تلتزم النهدي بتعزيز قطاع الخدمات الصيدلانية - الذي يعتبر القطاع الأساسي للشركة - من خلال توفير مجموعة واسعة من منتجات الصحة والعافية ذات الجودة العالية والخدمات المتميزة بأسعار عادلة، بما في ذلك منتجات العلامات الخاصة بالنهدي وعلامات الاستيراد المباشر، مما يساهم في تحقيق رؤية النهدي في أن تصبح الشريك الأكثر ثقة والمفضل لدى جميع الضيوف في كل ما يتعلق بالرعاية الصحية.
ورداً على السؤال الموجه إليه حول أهمية تمسك الشركات بغاياتها في أوقات السوق المضطربة وتأثير ذلك على نجاح الأعمال، أكد المهندس ياسر جوهرجي بأن فهم احتياجات العملاء وسلوكياتهم من الأمور المهمة لمنحهم ما يحتاجون إليه في الوقت المناسب وذلك بالاستفادة من القدرات التقنية وعلوم البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شارك قصة نجاح النهدي وطرقها المختلفة في الإيفاء باحتياجات ضيوفها على مر الظروف، عبر توفير المنتجات والخدمات التي يحتاجونها بالجودة التي يستحقونها بأسعار مناسبة، وتسهيل الوصول إليها من خلال منصات متعددة كالتسوق عبر الإنترنت، إلى جانب منحهم مجموعة واسعة من خيارات المنتجات من أنحاء العالم، وذلك بفضل عقد الشراكات الاستراتيجية المبنية على الأهداف المشتركة مع جميع الجهات المعنية، كما أكد المهندس ياسر على التزام النهدي بتعزيز القيمة لضيوف الشركة وشركائها وجميع أصحاب المصلحة من خلال تحسين محفظة الشركة المتنوعة وتوجيه الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية لتحقيق النمو والنجاح.
واختتم المهندس ياسر جوهرجي مداخلته في الجلسة الحوارية مؤكداً: "إن أعمالنا في النهدي تتمحور حول ضيوفنا، وغايتنا هي إضافة النبضات إلى حياتهم كل يوم، لذا فإننا نركز على الإيفاء بمتطلبات ضيوفنا ونسعى للتكيف السريع لتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف المتغيرة للسوق، وهذا ما يدفعنا لقيادة عجلة الابتكار وللسعي نحو تعزيز القيمة في قطاع الرعاية الصحية".
تعد مشاركة المهندس ياسر جوهرجي الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية في مؤتمر دائرة قادة التجزئة انعكاساً لمكانة الشركة الرائدة في قطاع التجزئة في المملكة، حيث تتميز شركة النهدي الطبية بريادتها في قطاع الصيدليات والرعاية الصحية وتبنيها للاستراتيجيات الموجهة بالأهداف والغايات التي تتمحور حول الضيف على الدوام.
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