الضيافة العربية الأصيلة: عروض رمضان في فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس

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- SOCIATE) مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يدعوكم فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس لتعيشوا الأجواء الرمضانية مع وجبات الإفطار والسحور. اجتمعوا مع أحبائكم وتوجهوا إلى فندق ميلينيوم بلايس للاستمتاع بتشكيلة متنوعة من نكهات الشرق الأوسط الغنية.
اكتشفوا مذاق الإفطار العربي الأصلي لدى ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس
اجتمعوا معاً في مطعم "إم وان" للاستمتاع ببوفيه الإفطار التقليدي المتوفر كل ليلة من غروب الشمس حتى الساعة 9:00 مساءً. سيتضمن البوفيه ألذ وأشهى المأكولات الإقليمية، بما في ذلك المقبلات الساخنة والباردة، صرر أوزي لحم الضأن المشوي بنار هادئة، الشاورما وشندويشات الفلافل المحضّرة مباشرة، محطة شواء مباشرة للسمك، شيش طاووق، كفتة، وروبيان متبّل. وبالطبع، لا تعتبر الوليمة ملائمة لمنطقة الشرق الأوسط من دون التحلية، لذا لا بد من اختتام وجبتكم الرمضانية ببعض الحلويات العربية الشهية والانتعاش بالعصائر الرمضانية والمشروبات الغازية والمياه غير الغازية. فلتستمتع العائلة بأكملها مع الأسعار الخاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً، بينما يتناول الأطفال دون سن 6 سنوات الطعام مجاناً. وبالطبع، تتوفر الشيشة عند الطلب.
اعتماداً على عدد أفراد المجموعة، يمكنكم عيش تجربة مثالية مع خيارات متعددة للمأكولات والمشروبات في مطعم "إم وان" أو حجز مساحة خاصة بكم في قاعة الاحتفالات الجديدة أو الشرفة الخارجية في الطابق الأول. جميع الشروط والأحكام مطبقة.
التاريخ: من 10 مارس إلى 8 أبريل 2024 - من غروب الشمس حتى الساعة 9:00 مساءً
السعر: 159 درهماً إماراتياً للشخص البالغ، و79.50 درهماً إماراتياً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً، بينما يتناول الأطفال دون سن 6 سنوات الطعام مجاناً.
اعتماداً على عدد أفراد المجموعة، يمكنكم عيش تجربة مثالية مع خيارات متعددة للمأكولات والمشروبات في مطعم إم وان أو حجز مساحة خاصة بكم في قاعة الاحتفالات الجديدة أو الشرفة الخارجية في الطابق الأول. جميع الشروط والأحكام مطبّقة.
وجبة السحور الآسرة تحت أضواء المدينة الساحرة
انضموا إلينا في "توينتي 9 لاونج" لتناول وجبة السحور الفريدة من نوعها والتي تستمر من الساعة 10 مساءً حتى 3:00 صباحاً - اختبروا جوهر شهر رمضان المبارك مع قائمة مأكولات الشرق الأوسط المختارة لكم خصيصاً، والتي تضم المناقيش محلية الصنع، والشاورما، ومشاوي الكباب المتنوعة، وشطائر لحم الضأن، وأم علي، والكنافة، والقهوة التركية، والشاي المغربي. وبالطبع، تتوفر الشيشة عند الطلب.
الزمان: من 10 مارس إلى 8 أبريل 2024 – من الساعة 10:00 مساءً حتى 3:00 صباحاً
السعر: يتراوح ما بين 35 درهماً و99 درهماً.
للحجز: (قبل 48 ساعة)، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: ... أو الاتصال على الرقم +971 58 606 0831.
شهر رمضان المبارك هو الوقت المثالي للتأمل والاجتماع بالأحباء واستكشاف الذات. يوفر ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس أجواء ترحيبية تخلق ذكريات جميلة للعائلات والأصدقاء للالتقاء والاحتفال معاً بالشهر الفضيل.
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