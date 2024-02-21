تكريم راكز كأفضل منطقة اقتصادية متخصصة في الخليج

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 21 فبراير 2024: حصلت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) على جائزة "أفضل منطقة اقتصادية متخصصة" خلال الحفل السنوي لجوائز الإنجازات الهندية الخليجية لعام 2024 والذي نظمته منظمة التجارة الاقتصادية الهندية في العاصمة الهندية نيودلهي. وجاء هذا التكريم تقديراً للدعم الاستثنائي الذي تقدمه راكز للشركات الهندية ودورها البارز في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف هذا الحفل السنوي إلى تكريم قادة الصناعة وروّاد الأعمال والمساهمين في الأعمال الخيرية والشركات العاملة في مختلف الصناعات بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي أثمرت جهودها المتميّزة بتطوير المنطقة والمساهمة في ازدهارها. كما يهدف الحفل إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي والإشادة بالإنجازات التي لعبت دوراً مهماً في توطيد الروابط الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، أشاد آسيف إقبال، رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الاقتصادية الهندية بالخدمات الاستثنائية التي تقدمها راكز لروّاد الأعمال الهنود الراغبين بتأسيس أعمالهم أو توسعة نطاقها في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة وقال: "حرصت راكز على دعم أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود منذ عدة سنوات من خلال توجيههم حول كيفية الوصول إلى سوق الإمارات العربية المتحدة النابض بالحيوية ومساعدتهم في رحلة تأسيس أعمالهم. ويلعب هذا الدعم دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات التجارية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي بدورها تمهد الطريق أمام الازدهار والتنمية بين البلدين".
ومن جهته قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يعكس تكريم راكز كمنطقة اقتصادية رائدة إقليمياً مساعينا وجهودنا المستمرة نحو التميّز في مجال الأعمال وترسيخاً لدور المناطق الاقتصادية في تعزيز التجارة الدولية وجذب الاستثمارات إلى إمارة رأس الخيمة." وأكد جلّاد بأن الهند تعد واحدة من أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة رأس الخيمة، وتساهم راكز في تسهيل شؤون الشركات الهندية للاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في المنطقة. وأشار جلاد بأن اتخاذ ما يفوق 5300 شركة هندية من راكز مقراً لعملياتها، يعزز من ثقة المستثمرين الهنود بالمناطق الاقتصادية كونها بيئة مثالية داعمة وتحفز الشركات على الازدهار في السوق العالمية التي تشهد تنافسية عالية.
تواصل راكز مساعيها في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات في رأس الخيمة، وذلك من خلال ما تقدمه من تسهيلات وتشكيلة واسعة من الخدمات والمرافق المصممة لتلبية متطلبات الشركات من مختلف الفئات والعاملة في عدة مجالات. ويلعب التزامها بتوفير بيئة عمل محفزة على النمو والابتكار والازدهار دوراً بارزاً في جذب شريحة أكبر من الشركات الهندية إلى المنطقة مما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.
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