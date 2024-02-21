غرفة تجارة وصناعة "بريكس" تفتتح فرعها الجديد في الإمارات

(MENAFN
- Nausheen Shamsher) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 فبراير 2024
أعلنت غرفة تجارة وصناعة مجموعة دول "بريكس"، وهي منظمة غير ربحية حائزة على اعتراف الأمم المتحدة وتكرّس جهودها لتعزيز حركة التجارة والصناعة في الدول الأعضاء لمجموعة "بريكس" والدول الحليفة لها، عن افتتاح مكتبها الفرعي رسمياً في دولة الإمارات، حيث يأتي هذا الافتتاح تزامناً مع انضمام دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وإثيوبيا لتكتل "بريكس" في الأول من يناير الماضي 2024، ليصبح عدد الدول الأعضاء 10 دول، بما فيها الدول المؤسسة للمجموعة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وفي هذا الصدد، أعرب السيد ساميب شاستري، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لمجموعة "بريكس" عن سعادته بهذا الافتتاح، قائلاً: "يسعدنا وبكل فخر الإعلان عن افتتاح مكتب غرفة تجارة وصناعة مجموعة دول "بريكس" في الإمارات، وتحديداً في مدينة دبي أيقونة الفخامة والجمال. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز أواصر الشراكة العالمية والتجارة الثنائية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك. إنّ انضمام الإمارات إلى تحالف "بريكس" يمهد الطريق أمام آفاق واسعة من التعاون المتميز والفرص اللامحدودة، ونتطلع بشغف للانطلاق في هذه المسيرة الرائعة معاً".
ويمثل افتتاح المكتب الفرعي قيمة مضافة، خصوصاً وأن انضمام الإمارات إلى تحالف "بريكس"، الذي يجمع بين دول ذات ثقل اقتصادي كبير مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، يشكل نقطة تحول كبرى في مستقبل المنطقة الاقتصادي. إذ يفتح ذلك آفاقاً للتعاون والنمو غير المسبوقين في مختلف القطاعات الاقتصادية
وشهدت الفعالية الافتتاحية حضور ومشاركةً شخصيات بارزة، في مقدّمتهم السيد عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات والمجمعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد" لمجلس التعاون الخليجي في الإمارات العربية المتحدة. كما شهدت الفعالية حضور ممثلين عن الدول الأعضاء المؤسسين والجدد في مجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى شخصيات دبلوماسية بارزة مثل سعادة سفير جمهورية البرازيل الاتحادية السيد سيدني ليون روميرو، وسعادة القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا في دبي والإمارات الشمالية السيد أندرو تسيبو ليبونا، والسيد أوليغ لافريك، مؤسس ونائب رئيس مجلس الأعمال الروسي، وسعادة القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية السيد أكليلو كيبيدي، وسعادة القنصل التجاري بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية السيد أشرف حمدي، وسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد رضا أميري.
كما تضمنت الفعالية مراسم كشف النقاب عن الشعار الجديد لغرفة تجارة وصناعة دول "بريكس"، مما أضفى لمسةً من الفخامة على مجرياتها، حيث يرمز الشعار الجديد إلى بزوغ فجر حقبة جديدة لغرفة التجارة والصناعة لمجموعة "بريكس" في الإمارات ويعكس التزام المنظمة بتعزيز سبل التعاون ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
من جانبه، أكد السيد أنش فيرماني، المدير الإقليمي لفرع غرفة التجارة والصناعة لمجموعة "بريكس" في الإمارات في كلمته الافتتاحية أن انضمام الإمارات إلى هذا التحالف البارز لا يأتي فقط في إطار توسعة النطاق الجغرافي لنشاطاتنا، بل يسهم في إثراء قدراتنا الجماعية لما تتمتع به الإمارات من مزيج فريد من الابتكار والرؤية الاستراتيجية والتعددية الثقافية.
بدوره، أعرب السيد رضوان ساجان، رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب البارزة في الإمارات، عن سعادته بتولّي دور المستشار الفخري في مجلس الإدارة، قائلاً: "أسهم انضمام الدول الجديدة لعضوية مجموعة "بريكس" في مضاعفة عدد الدول الأعضاء مقارنةً بما كانت عليه في السابق، وأنا على يقين بأن المزيد من البلدان ستلحق بالركب مستقبلاً، مما سيساعد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جميع الأعضاء. وأهنئ في هذا الصدد جميع الدول التي انضمّت للمجموعة، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار."
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