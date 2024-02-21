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استشهاد 8 مرضى في مجمع ناصر الطبي وجثامينهم بدأت بالتحلل

2/21/2024 7:10:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
قالت مصادر طبية إن ثمانية مرضى استُشهدوا نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الأكسجين عن المرضى في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، ولا يزالون على أسرّتهم بين المرضى منذ 4 أيام.

وأضافت المصادر، أن جثامين الشهداء الثمانية بدأت بالانتفاخ، وتظهر عليها علامات تحلل، ما يشكل خطرا على المرضى الآخرين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ترفض إخراج جثامين الشهداء ليتم دفنهم وتكريمهم.

وطالبت المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل دفن جثامين الشهداء الثمانية في مجمع ناصر الطبي، وهو أبسط الحقوق الإنسانية لهم.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن عن اجلاء 21 جريحا صباح اليوم من مجمع ناصر الطبي، بعد خروجه عن الخدمة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مجمع ناصر، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتضرر المباني، وما تزال قوات الاحتلال تحاصره، ويتواجد داخله نحو 120 مصابا ومريضا وطاقما طبيا.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 15 فبراير /شباط الجاري مجمع ناصر الطبي، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد هدم السور الجنوبي، كما استهدف الاحتلال مقر الإسعاف وخيام النازحين، وقام بتجريف المقابر الجماعية داخل المجمع، الذي يشهد حصارا مشددا منذ 31 يوما.

ويشن الاحتلال منذ 21 يوما سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح.


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