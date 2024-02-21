إصابة طالبات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مجمع مدارس الخضر

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أصيب عدد من الطالبات بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مجمع المدارس في البلدة القديمة بالخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم بسام جبر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال حاصرت واقتحمت مجمع المدارس في الخضر القريب من جدار الفصل العنصري، الذي يضم، مدارس بنات الخضر الثانوية، والأساسية، وذات النطاقين، وسعير العاص، وأطلقت قنابل الغاز السام في ساحة بنات الخضر الثانوية، واعتلى جنود الاحتلال سطحها، أثناء الحصة السادسة والأخيرة، وأصيب عدد من الطالبات بالاختناق، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوفهن.
وأضاف جبر، أنهم استطاعوا إخلاء كل المدارس من الطالبات والطلاب، وتأمين وصولهم إلى أماكن سكناهم.
وأضاف مصدر محلي، أن مواجهات اندلعت قرب مجمع المدارس، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.
يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت، أمس، محيط المدارس، وحاصرت مدرسة ذكور الخضر الثانوية الواقعة قرب إستاد الخضر في البلدة القديمة، والقريبة من جدار الفصل العنصري، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت في ساحتها.
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