إصابة طالبات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مجمع مدارس الخضر

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أصيب عدد من الطالبات بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مجمع المدارس في البلدة القديمة بالخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم بسام جبر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال حاصرت واقتحمت مجمع المدارس في الخضر القريب من جدار الفصل العنصري، الذي يضم، مدارس بنات الخضر الثانوية، والأساسية، وذات النطاقين، وسعير العاص، وأطلقت قنابل الغاز السام في ساحة بنات الخضر الثانوية، واعتلى جنود الاحتلال سطحها، أثناء الحصة السادسة والأخيرة، وأصيب عدد من الطالبات بالاختناق، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوفهن.

وأضاف جبر، أنهم استطاعوا إخلاء كل المدارس من الطالبات والطلاب، وتأمين وصولهم إلى أماكن سكناهم.

وأضاف مصدر محلي، أن مواجهات اندلعت قرب مجمع المدارس، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت، أمس، محيط المدارس، وحاصرت مدرسة ذكور الخضر الثانوية الواقعة قرب إستاد الخضر في البلدة القديمة، والقريبة من جدار الفصل العنصري، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت في ساحتها.