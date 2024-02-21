(MENAFN
- Perspective International) من خلال منصة منشآت " مزايا"
جودادي تطلق باقة حصرية لدعم رواد الأعمال في السعودية
جدة - أطلقت جودادي، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، باقة جودادي المتخصصة على منصة مزايا منشآت، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال من مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات الناشئة في المملكة؛ بتسهيل عملية بناء أعمالهم عبر الأنترنت.
وتتميزباقة الموقع الإلكتروني المصممة لرواد الأعمال الحاليين والقادمين لقطاع التسويق الرقمي بتوفير نطاق وبريد إلكتروني من مايكروسوفت ومنشئ مواقع باللغة العربية مع قدرات تسويقية مدمجة. وتعتبر مثالية لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى بدء رحلتهم الرقمية، وتوفر منصة السهلة الاستخدام بناء ويب احترافي.
هذا وقد تم تصميم باقة المتجر الإلكتروني لرواد الأعمال الذين يرغبون في البيع عبر الإنترنت. تحتوي الباقة على اسم نطاق وبريد إلكتروني من مايكروسوفت وأداة إنشاء متجر إلكتروني، مما يمكّن أصحاب الأعمال من إنشاء متجر عبر الإنترنت يلبي احتياجات العملاء بلغتهم وعملتهم المحلية. هذه الحزمة مثالية لإدارة المخزون ومعالجة المبيعات من أي جهاز سطح مكتب أو جهاز محمول، وتقدم تجربة تجارة إلكترونية سلسة.
وبناء على استطلاع جودادي الأخير الذي أشار أن 63% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تتطلع إلى توسيع قدراتها عبر الإنترنت، أوضحت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق الدولية في جودادي، أن باقات جودادي الرقمية تسعى إلى تحسين البيئة التنظيمية للخدمات الرقمية، وتسهيل ممارسة الأعمال عبر الأنترنت وتلبي احتياجات رواد الأعمال - من إنشاء وجود قوي عبر الإنترنت إلى تحسين منصات التجارة الإلكترونية.
"هدفنا هو تقديم حلول ذات قيمة مضافة، إلى جانب التوجيه الخبير الموثوق، الذي يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التنقل بفعالية والنجاح في السوق الرقمي."
وأشارت سيلينا بيبر أن حزم جودادي المتاحة على منصة مزايا منشآت مصممة لتكمل التدريب التعليمي الذي تقدمه جودادي بالشراكة مع أكاديمية منشآت والذي يتوافق مع 'رؤية المملكة العربية السعودية 2030'، التي تركز على تعزيز نظام بيئي ريادي ملم بالمهارات الرقمية.
ويمكن لرواد الأعمال في المملكة الاستفادة من هذه الخدمات الجديدة عبر زيارة منصة مزايا التابعة ل “منشآت" وبدعم من فريق جودادي المتخصص في خدمة العملاء سيتم ارشادهم في كيفية في إنشاء وتوسيع أعمالهم عبر الإنترنت من إعداد الموقع الأساسي إلى استراتيجيات التسويق الرقمي المتقدمة، كما سيقدم فريق جودادي الدعم والتوجيه، لضمان وصول الأدوات الرئيسية للاستخدام.
يذكر أن تقرير منشآت للربع الأول من عام 2023 أبرز الدور الحاسم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث تشكل هذه المؤسسات 99.5% من جميع الأعمال في المملكة.
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