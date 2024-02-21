أرقام رسمية إسرائيلية تكشف الجهات التي تزود تل أبيب بالخضار والفواكه خلال الحرب

MENAFN - Amman Net) تظهر بيانات رسمية من وزارة الزراعة الإسرائيلية، قائمة الدول التي واصلت تصّدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة،وكشفت البيانات أن شركات من تركيا والأردن هي أكثر من صدّر هذه المنتجات لإسرائيل.

كذلك حصل "عربي بوست" على نسخ من وثائق رسمية أردنية، تظهر إخفاء اسم إسرائيل في قائمة الجهات التي تستقبل صادرات من المملكة، وسط تصاعد الغضب الشعبي من استمرار تزويد الاحتلال بالمنتجات خلال فترة الحرب.



ويبلغ عدد الدول التي زودت شركاتها إسرائيل بالخضار والفواكه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، 24 دولة، وساهمت الشركات بتوفير حل لأزمة إسرائيل المرتبطة بالأمن الغذائي الزراعي، والتي نجمت عن تضرر الزراعة بمستوطنات غلاف غزة التي أخلاها الاحتلال عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخروج آلاف الأيدي العاملة عن العمل، فضلاً عن مساهمتها في تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار الناجم عن نقص المنتجات.



ويُقدر عميت يفراح ، رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين، بأن 75% من الخضروات المستهلكة في إسرائيل كانت تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20% من الفاكهة.



الأرقام الإسرائيلية الرسمية التي رصدها "عربي بوست"، تبيّن أن شركات من تركيا والأردن مجتمعة، صدّرت من الخضار والفواكه لإسرائيل، ضعف ما صدرته شركات بقية الدول الـ22 الواردة بقاعدة بيانات وزارة الزراعة الإسرائيلية، وبلغت نسبة ما صدّرته شركات الدولتين 54.66%.

يأتي تصدير الكميات الضخمة للمنتجات من شركات تركية وأردنية، فيما يشهد البلدان على المستوى الشعبي حملات مقاطعة واسعة للبضائع الإسرائيلية والعلامات التجارية الداعمة لإسرائيل، إضافة لاحتجاجات على الحرب الإسرائيلية على غزة. كما أكدت حكومتا البلدين أن تصدير المنتجات من أراضيهما يتم عبر شركات خاصة وليست حكومية، وتُشير أيضاً إلى أن صادرتها يذهب جزء منها للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.



و منذ يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى 11 فبراير/شباط 2024، بلغ عدد أطنان صادرات الفواكه والخضراوات الواصلة لإسرائيل، 119.715 طناً، من بينها 65.410 أطنان، بلد المنشأ لها تركيا والأردن، وتفوق كمية تصدير الخضار لإسرائيل من شركات الدولتين، ما تم تصديره من دول مثل أمريكا، وإيطاليا، وهولندا، والصين، إلى إسرائيل.



وصدّرت شركات تركية لوحدها 39.713 طناً من الخضراوات والتفاح، فيما صدّرت شركات أردنية 25.697 طناً من أنواع مختلفة من الخضراوات، وتظهر البيانات أن أكثر 6 دول صدّرت هذه المنتجات لإسرائيل منذ بدء الحرب هي: تركيا، والأردن، وهولندا، وإيطاليا، وفرنسا، والصين.



ومن خلال الصور أدناه، يمكنكم معرفة مقدار ما صدرته كل دولة من خضراوات وفواكه لإسرائيل.







ويشير تحليل بيانات وزارة الزراعة الإسرائيلية، إلى أن الصادرات من الشركات التركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في معدل التصدير الشهري لإسرائيل، خلال الأشهر من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/شباط 2024.









كمية صادرات الشركات التركية من خضار وفوكه إلى إسرائيل خلال الحرب – قاعدة بيانات وزارة الزراعة الإسرائيلية

على النقيض من تركيا، فإن الشركات الأردنية بدأ معدل صادراتها بمستوى منخفض مع بدء الحرب على غزة، وتصاعد بمعدل الضعف من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى فبراير/شباط 2024، على الرغم من حملات المقاطعة والاحتجاجات ضد الحرب على غزة.



وقبل بدء الحرب، أكدت تصريحات رسمية أردنية ، أن إجمالي صادرات الأردن من الخضار إلى إسرائيل يبلغ نحو 1300 طن شهرياً، وتشير الأرقام الرسمية الإسرائيلية، إلى أن هذه الكمية تزايدت أضعاف ما كانت عليه، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/شباط 2024.









كمية تصدير الخضار لإسرائيل من شركات أردنية خلال الحرب – قاعدة بيانات وزارة الزراعة الإسرائيلية

تُشير الأرقام الرسمية الإسرائيلية، إلى أن تل أبيب استوردت 25 نوعاً من الخضراوات والفواكه، من الدول الـ24، وأكثر ما تم استيراده الطماطم (29117 طناً)، ثم البصل (22561 طناً)، يليهما التفاح (17328 طناً)، والبطاطا (15124 طناً)، والخيار (12401 طن).



وجميع صادرات الطماطم التي وصلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب، مصدرها الأراضي التركية والأردنية، حيث صدّرت شركات تركية 18004 أطنان من الطماطم، فيما صدّرت شركات أردنية 11113 طناً.

كذلك فإن المصدر الوحيد لصادرات الخيار التي وصلت لإسرائيل منذ بدء الحرب هي شركات تركية وأردنية، وتظهر البيانات أن الشركات الأردنية لوحدها صدّرت 9975 طناً (80.4% من المجموع الكلي لصادرات الخيار)، في حين صدّرت الشركات التركية 2425 طناً.



أيضاً كانت الشركات التركية والأردنية المصدر الوحيد لخضراوات أخرى وصلت لإسرائيل، مثل الكوسا، والفلفل.









تصدير الخضار لإسرائيل من قبل شركات تركية وأردنية – قاعدة بيانات وزارة الزراعة الإسرائيلية

حصلنا في "عربي بوست" على نسخ من وثائق رسمية تعود لوزارة الزراعة الأردنية، ويظهر فيها جانب من تفاصيل الصادرات من الأردن إلى إسرائيل، وأجرينا مقارنة بين الأرقام الصادرة رسمياً عن الأردن، وتلك الصادرة رسمياً عن إسرائيل، ووجدنا تقارباً كبيراً في الأرقام المتعلقة بالصادرات الأردنية لإسرائيل خلال الحرب.

أظهرت الوثائق، أنّ هناك نموذجين لتوثيق الصادرات صادرين عن وزارة الزراعة الأردنية، الأول قبل بدء الحرب على غزة، والثاني بعدها، وفي النموذج الأول حصلنا على وثائق تعود لشهر فبراير/شباط 2022، كانت الوزارة تكتب كلمة "إسرائيل" ضمن الجهات التي تُصدّر إليها المنتجات الأردنية.



وفي وثائق النموذج الثاني وتعود لشهري 11 و12 من عام 2023، وشهر 1 من عام 2024، استبدلت الوزارة كلمة إسرائيل، بكلمة "أُخرى"، وقال مصدر في وزارة الزراعة الأردنية لـ"عربي بوست" فضّل عدم كشف اسمه، إن استبدال "إسرائيل، بكلمة أخرى، جاء خشية ردة الفعل الشعبي الأردني الغاضب من التصدير لإسرائيل".









كميات تصدير الخضار لإسرائيل من الأراضي الأردنية – عربي بوست

تُظهر وثيقة من وزارة الزراعة الأردنية، أن مجموع ما تم تصديره من الأراضي الأردنية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى الجهة المُسماة "أخرى"، 6632 طناً عبر مركز زراعي المعبر الشمالي، والمنتجات المُصدرة 6، وهي الباذنجان، والطماطم، والخيار، والفلفل، والكوسا، واليقطين.



عند النظر إلى قاعدة البيانات الرسمية الإسرائيلية، فإن إسرائيل استوردت من الأردن خلال ديسمبر/كانون الأول 2023، 6554 طناً، وما استوردته كان الأنواع الستة المذكورة أعلاه في الوثيقة الرسمية الأردنية.









تصدير الخضار لإسرائيل من الأراضي الإسرائيلية خلال شهر 12 لعام 2023 – عربي بوست

لننظر إلى هذه الوثيقة (المنشورة أعلاه) ومصدرها وزارة الزراعة الأردنية، والتي تتحدث عن صادرات الأردن في شهر 12 من عام 2023، وتذكر الوثيقة أنه تم تصدير 63 طناً من الباذنجان إلى جهة مُسماة "أخرى"، وبالنظر إلى قاعدة البيانات الرسمية الإسرائيلية، نجد أن إسرائيل استوردت 65 طناً من الباذنجان من الأردن، في الفترة بين 10 ديسمبر/كانون الأول 2023 و3 يناير/كانون الثاني 2024.



كذلك تذكر وثيقة وزارة الزراعة الأردنية، أن صادرات الخيار خلال شهر 12 من عام 2023 إلى الجهة المُسماة "أخرى" وصلت إلى 3095 طناً، وفي قاعدة البيانات الإسرائيلية الرسمية، فإن ما استوردته إسرائيل من الخيار من الأراضي الأردنية خلال شهر 12 من عام 2023، هو 3172 طناً.



وعلم "عربي بوست" من مصدر في وزارة الزراعة الأردنية -طلب عدم ذكر اسمه- أن هناك نحو 200 جهة تعمل في استيراد وتصدير الخضراوات والفواكه من وإلى السوق الأردنية، فيما تبرز أسماء 4 شركات في مجال تصدير الخضار لإسرائيل.



وكانت حسابات إسرائيلية قد نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في ديسمبر/كانون الأول 2023، صوراً أظهرت صناديق من الكوسا القادمة إلى إسرائيل من الأردن، وتظهر على الصناديق ملصقات تُشير إلى اسم مؤسسة رائد الهمشري التجارية. ولم تعلّق المؤسسة على الصور التي نشرها إسرائيليون، كما تعذر تواصلنا معها بسبب توقف موقعها الإلكتروني وغياب أي جهة متاحة للتواصل مع المسؤولين فيها.







ومنذ بدء الحرب على غزة، شهدت كل من تركيا والأردن مطالبات واسعة بوقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وشهد البلدان في مرات عدة احتجاجات واسعة منددة بالاحتلال ومناصرة لغزة، إضافة لحملات مقاطعة واسعة.



وأمام موجة غضب شعبي، صدرت مواقف رسمية علّقت على التجارة المستمرة بين الدولتين وإسرائيل خلال الحرب، فوزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، قال إن "موضوع تصدير الخضار والفواكه من الأردن إلى إسرائيل يعود للقطاع الخاص وليس مرتبطاً بالقطاع العام، وليس للحكومة أي مكنة قانونية عليه"، بحسب تعبيره.



كذلك أشار الحنيفات، في تصريحات بثها تلفزيون المملكة، إلى أنّ وزارة الزراعة "لا تشجع على التصدير لإسرائيل، لكنّها في الوقت نفسه لا يمكنها منع القطاع الخاص".



تواصل "عربي بوست" مع الأمين العام لوزير الزراعة محمد الحياري، وبعد سؤاله: لماذا لم توقف الوزارة الشركات التي تصدّر لإسرائيل؟ ولماذا لم توقف العمل باتفاقية زيادة الصادرات من الخضراوات إلى إسرائيل؟ ليجيب بالقول: "تصريحات وزير الزراعة غطت هذه التفاصيل".



على المستوى التركي، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط ، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن انخفاض التبادل التجاري بين بلاده وإسرائيل إلى أكثر من 50% منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، أزالت تركيا إسرائيل من قائمتها للدول المستهدفة للتصدير، وقالت صحيفة "غلوبس " الإسرائيلية، إن "تركيا بهذا القرار ستتوقف عن دعم الشركات التي تعمل مع إسرائيل، وإن القرار يبعث، كذلك، برسالة إلى الشركات التركية مفادها أنها إذا تاجرت مع إسرائيل، فإن الدولة لن تساعدها، كما أن القرار يعني توقف دعم وزارة التجارة التركية للمؤتمرات المشتركة مع إسرائيل".



على الرغم من هذا الموقف الرسمي التركي، إلا أن بيانات وزارة الزراعة الإسرائيلية تؤكد أن شركات في تركيا أرسلت شحنة من الخضراوات إلى إسرائيل، بتاريخ 8 فبراير/شباط 2024.



وفيما تتوافد منتجات الخضار والفواكه إلى إسرائيل من دول عدة حول العالم، تزداد معاناة السكان في غزة من المجاعة التي تنتشر بين سكانها، بسبب حصار إسرائيل للقطاع، وإدخال كميات قليلة للغاية من المساعدات.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة، باستشهاد أكثر من 29 ألف شخص، وإصابة ما لا يقل عن 69 ألف شخص.







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