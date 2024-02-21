الممثل الأميركي بمحكمة العدل: هناك دعم دولي كبير لإقامة دولة فلسطينية

الممثل الأميركي بمحكمة العدل: هناك دعم دولي كبير لإقامة دولة فلسطينية
التاريخ
2/21/2024 7:09:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال ممثل الولايات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية ان هناك دعم دولي كبير لحل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وتابع :" هناك خيارات صعبة من أجل تحقيق الأمن والسلام الفعليين ، يجب ألا تأخذ المحكمة اقتراح البعض بالنظر بأفعال طرف واحد فقط" .
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