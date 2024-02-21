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الممثل الأميركي بمحكمة العدل: هناك دعم دولي كبير لإقامة دولة فلسطينية

2/21/2024 7:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال ممثل الولايات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية ان هناك دعم دولي كبير لحل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.


وتابع :" هناك خيارات صعبة من أجل تحقيق الأمن والسلام الفعليين ، يجب ألا تأخذ المحكمة اقتراح البعض بالنظر بأفعال طرف واحد فقط" .

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