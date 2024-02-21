خبير عسكري يوضح تبعات قطع اتصال ستارلينك في المناطق الروسية الجديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيؤدي فصل محطات "ستارلينك" في المناطق التي تسيطر عليها روسيا إلى تعطيل نظام القيادة وتدهور الحالة التكتيكية والعملياتية لدى القوات المسلحة الأوكرانية.



أعلن ذلك الخبير العسكري العقيد المتقاعد الروسي أناتولي ماتفيتشوك.

وصرح الخبير لبوابة "لينتا. رو" الإلكترونية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم بنشاط نظام "ستارلينك" التابع لإيلون ماسك. ويتم من خلاله إرسال الأوامر والإشارات القتالية في الوقت الفعلي (أونلاين)، كما يتم التحكم في الطائرات بدون طيار.

ومع الفصل الجزئي لـStarlink في المناطق الروسية المجاورة لأوكرانيا ستطلق القوات المسلحة الأوكرانية المسيّرات باستخدام أنظمة أخرى، لكن ذلك سيؤدي، وفقا للخبير، إلى تدهور قيادة القوات المسلحة إلى حد بعيد في ساحة القتال.



يذكر أن نظام Starlink لم يتم تشغيله رسميا في روسيا، لكن التغطية موجودة في جزء من منطقتي خيرسون وزابوروجيه.

RT