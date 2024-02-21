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هل الكمون آمن للحامل؟

2/21/2024 7:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تخشى بعض النساء الحوامل من تناول الكمون اعتقادًا منهن أنه يؤثر سلبًا على صحة الأم والجنين، على الرغم من أنه يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية المتعددة، ولكن يجب الحرص على تناوله بكميات مناسبة.

هل الكمون ضار على الحامل؟
أكدت بعض الدراسات، أن الإفراط في تناول الكمون خلال فترة الحمل قد يتسبب في بعض الأضرار الصحية من بينها:
- زيادة فرص الإجهاض.
- الولادة المبكرة.
- تحفيز انقباضات الرحم.
- زيادة أعراض الحساسية.
- حرقة المعدة.
- زيادة خطر النزيف.
- التداخل مع بعض الأدوية.

الكونسلتو

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