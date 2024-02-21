Wednesday, 21 February 2024 05:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أضرار الفيتامينات على الكلى.. احذرها

2/21/2024 7:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول المكملات الغذائية لتعزيز المفقود في الجسم وتحسين الصحة العامة، ولكن يجب الانتباه جيدًا لكمية الفيتامينات التي يتم تناولها، وذلك لأنها قد تؤثر سلبًا على الجسم.
تأثير الفيتامينات على صحة الكلى
1- فيتامين سي
أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن تناول أكثر من 1 جرام يوميًا من فيتامين سي قد يسبب تكوين حصوات الكلى، خاصًة لدى الأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضي من حصوات الكلى، لذلك يجب الحرص على تناول الجرعات التي يحددها الطبيب المختص.


2- فيتامين ب 6
قد يتسبب الإفراط في تناول من فيتامين ب 6 تزيد عن 200 ملليجرام أو أكثر، في زيادة فرص الإصابة بتلف الأعصاب، وارتفاع مستويات وظائف الكلى، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية والوفاة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.


3- فيتامين ب 12
يمكن أن يسبب تناول جرعات عالية من فيتامين ب 12 حوالي 2000 ميكروجرام أو أكثر، في الإصابة بتلف في الأعصاب، وارتفاع مستويات وظائف الكلى بشكل غير طبيعي مما يتطلب إيقاف تناوله فور ظهور أي أعراض ويفضل أن يتم تناوله بجرعات محددة يحددها الطبيب المختص.


4- فيتامين أ
أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن تناول جرعات عالية من فيتامين أ حوالي 10000 وحدة دولية أو أكثر قد يُسبب تلف الكبد، وزيادة ضغط الدم، وعيوب خلقية عند الجنين لدى النساء الحوامل، وفي هذه الحالة يقوم الطبيب فقط بتحديد الجرعة التي يتم تناولها.


5- فيتامين د
عادًة ما يتسبب الإفراط في تناول فيتامين د بجرعات حوالي 50000 وحدة دولية أو أكثر، في ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، وترسب الكالسيوم في الأنسجة، وفشل الكلى، وغالبًا ما تحدث هذه الأضرار بشكل سريع بعد الانتظام لفترة قصيرة على تناول كمية كبيرة من هذا الفيتامين.

الكونسلتو

MENAFN21022024000208011052ID1107880048

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث