أضرار الفيتامينات على الكلى.. احذرها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول المكملات الغذائية لتعزيز المفقود في الجسم وتحسين الصحة العامة، ولكن يجب الانتباه جيدًا لكمية الفيتامينات التي يتم تناولها، وذلك لأنها قد تؤثر سلبًا على الجسم.تأثير الفيتامينات على صحة الكلى1- فيتامين سيأثبتت نتائج بعض الدراسات، أن تناول أكثر من 1 جرام يوميًا من فيتامين سي قد يسبب تكوين حصوات الكلى، خاصًة لدى الأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضي من حصوات الكلى، لذلك يجب الحرص على تناول الجرعات التي يحددها الطبيب المختص.



2- فيتامين ب 6

قد يتسبب الإفراط في تناول من فيتامين ب 6 تزيد عن 200 ملليجرام أو أكثر، في زيادة فرص الإصابة بتلف الأعصاب، وارتفاع مستويات وظائف الكلى، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية والوفاة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.



3- فيتامين ب 12

يمكن أن يسبب تناول جرعات عالية من فيتامين ب 12 حوالي 2000 ميكروجرام أو أكثر، في الإصابة بتلف في الأعصاب، وارتفاع مستويات وظائف الكلى بشكل غير طبيعي مما يتطلب إيقاف تناوله فور ظهور أي أعراض ويفضل أن يتم تناوله بجرعات محددة يحددها الطبيب المختص.



4- فيتامين أ

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن تناول جرعات عالية من فيتامين أ حوالي 10000 وحدة دولية أو أكثر قد يُسبب تلف الكبد، وزيادة ضغط الدم، وعيوب خلقية عند الجنين لدى النساء الحوامل، وفي هذه الحالة يقوم الطبيب فقط بتحديد الجرعة التي يتم تناولها.



5- فيتامين د

عادًة ما يتسبب الإفراط في تناول فيتامين د بجرعات حوالي 50000 وحدة دولية أو أكثر، في ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، وترسب الكالسيوم في الأنسجة، وفشل الكلى، وغالبًا ما تحدث هذه الأضرار بشكل سريع بعد الانتظام لفترة قصيرة على تناول كمية كبيرة من هذا الفيتامين.

الكونسلتو