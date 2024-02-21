بيان رسمي من مانشستر يونايتد بشأن صفقة الاستحواذ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكمل الملياردير البريطاني جيم راتكليف صفقة الاستحواذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد.
وصادق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على صفقة الاستحواذ، كما سمحت رابطة الدوري الإنجليزي لراتكليف بالاستحواذ على حصة الأقلية بموجب قواعدها فيما يتعلق بمن يسمح له بأن يكون مالكا أو مديرا لناد لكرة القدم.
ودفع راتكليف مليار و300 مليون دولار للحصول "على ما يصل إلى 25%" من أسهم مانشستر يونايتد، وسيستثمر 300 مليون دولار أخرى كـ"استثمارات مستقبلية في أولد ترافورد"، بحسب ما أعلن النادي الإنجليزي أمس الثلاثاء.
وقال راتكليف في بيان: "أن تصبح مالكا مشاركا لمانشستر يونايتد هو شرف عظيم وينطوي على مسؤولية كبيرة".
وأضاف: "يمثل هذا اكتمال الصفقة، ولكنه مجرد بداية رحلتنا لإعادة مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية، مع مرافق عالمية المستوى لمشجعينا، والعمل على تحقيق هذه الأهداف سوف يتسارع اعتبارا من اليوم".
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