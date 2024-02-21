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بيان رسمي من مانشستر يونايتد بشأن صفقة الاستحواذ

2/21/2024 7:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكمل الملياردير البريطاني جيم راتكليف صفقة الاستحواذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد.
وصادق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على صفقة الاستحواذ، كما سمحت رابطة الدوري الإنجليزي لراتكليف بالاستحواذ على حصة الأقلية بموجب قواعدها فيما يتعلق بمن يسمح له بأن يكون مالكا أو مديرا لناد لكرة القدم.
ودفع راتكليف مليار و300 مليون دولار للحصول "على ما يصل إلى 25%" من أسهم مانشستر يونايتد، وسيستثمر 300 مليون دولار أخرى كـ"استثمارات مستقبلية في أولد ترافورد"، بحسب ما أعلن النادي الإنجليزي أمس الثلاثاء.
وقال راتكليف في بيان: "أن تصبح مالكا مشاركا لمانشستر يونايتد هو شرف عظيم وينطوي على مسؤولية كبيرة".
وأضاف: "يمثل هذا اكتمال الصفقة، ولكنه مجرد بداية رحلتنا لإعادة مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية، مع مرافق عالمية المستوى لمشجعينا، والعمل على تحقيق هذه الأهداف سوف يتسارع اعتبارا من اليوم".

ملاعب

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