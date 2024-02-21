الاحتلال يعلن قصف 3 مراكز قيادية لحزب الله
التاريخ
2/21/2024 7:09:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 3 مراكز قيادية عملياتية لحزب الله في جنوب لبنان.
وقال "قصفنا بالمدفعية مواقع في عيتا الشعب والضهيرة جنوبي لبنان لإزالة التهديدات".
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