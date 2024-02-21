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مقابل 6 ملايين يورو.. راموس يعرض على مبابي منزلا في مدريد

2/21/2024 7:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عرض سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي لكرة القدم منزله في حي لا موراليخا بالعاصمة الإسبانية مدريد للبيع، لصالح زميله السابق في باريس سان جيرمان كيليان مبابي.
وعلى الرغم من أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، إلا أنه لم يعد هناك أي شك بأن مبابي سيكون لاعبا في ريال مدريد اعتبارا من الموسم المقبل، وذلك بعد إبلاغ رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي بنيته ترك سان جيرمان في نهاية عقده في 30 يونيو.
وبحسب البرنامج الإسباني الشهير "الشيرينغيتو"، فإن راموس تواصل مع مبابي ليعرض عليه شراء فيلا يملكها شمال مدريد، ويقع المنزل في حي موراليخا.
وهو حي راقي في بلدة ألكوبينداس، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال مدريد، وتشتهر المنطقة بملاعب الجولف الكبيرة ومدارسها الخاصة وأمنها وأصحابها الأثرياء.
وتعد تلك المطقة التي يتواجد بها منزل راموس، هي موطن لكثير من الشخصيات العامة من عالم الرياضة والإعلام والسياسة والترفيه، وجدير بالذكر أنه قد عاش هناك كل من النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام والبرتغالي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما عندما لعبوا مع ريال مدريد.
تم بناء المنزل على قطعة أرض مساحتها 2500 متر مربع، بديكور راقي يوفر راحة كبيرة، مع مسبحين (أحدهما خارجي والآخر داخلي)، وغرفة سينما، ومنطقة ألعاب وغرفة للياقة البدنية.
ويطلب المدافع الإسباني، الذي عاد إلى إشبيلية الصيف الماضي مبلغ 6 ملايين يورو لبيع المنزل، وهو المبلغ الذي لا ينبغي أن يشكل مشكلة بالنسبة لمبابي.
وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مبابي سيكون اللاعب الأعلى أجرا في صفوف الريال، حيث سيتراوح راتبه بين 15 لـ 20 مليون يورو سنويا مع النادي الملكي كربح صافي، بالإضافة إلى مكافآت للأهداف خلال السنوات الخمس التي سيستمر فيها العقد.

ملاعب

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