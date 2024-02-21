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بعد حادثة الطعن في ألمانيا.. وفاة لاعب أوكراني ثان

2/21/2024 7:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي لاعب كرة السلة الأوكراني أرتيم كوزاشينكو والذي كان يلعب لصالح فريق "عمالقة دوسلدورف"، في أحد مستشفيات ألمانيا بعد تعرضه لهجوم في مدينة أوبرهاوزن الألمانية.
وتوفي كوزاشينكو البالغ 18 عاما، متأثرا بجراحه، بحسب الموقع الرسمي للفريق.
وبات كوزاشينكو الضحية الثانية لهجوم قامت به مجموعة من المراهقين في 10 فبراير الجاري، إذ توفي الأوكراني فلاديمير إرماكوف والبالغ 17 عاما، على الفور، فيما تم نقل كوزاشينكو إلى العناية المركزة، لكن لسوء الحظ، تدهورت حالته بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يتمكن الأطباء من فعل من أجله.
ونعى النادي اللاعبين في بيان قال فيه:"بعد الهجوم المأساوي الذي وقع في أوبرهاوزن والذي أودى بحياة اثنين من لاعبي فريق جاينتس دوسلدورف، خلال هذه الأوقات الصعبة، الفريق ملتزم بتوفير الوحدة والدعم. أرتيم وفلاديمير، ستبقيان إلى الأبد في قلوبنا، ارقدا بسلام".
وفي ليلة 12 فبراير، اعتقلت الشرطة مراهقا ألمانيا يبلغ من العمر 15 عاما من أصل تركي وتلميذ يبلغ من العمر 14 عاما من أصل يوناني للاشتباه في قيامهما بالاعتداء.
وبحسب صحيفة "بيلد"، فقد تمت مقاضاة المراهق الأول سابقا بتهم الاعتداءات والسطو.

ملاعب

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