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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

2/21/2024 7:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 21-2-2024، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراتي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي وأرسنال الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد النني مع بورتو البرتغالي في ختام منافسات ذهاب دور الستة عشر للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.
بينما يواجه فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره لوتون تاون ضمن مباريات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويخوض ليفربول المباراة لحسم نقاطها الثلاث من أجل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ يتربع الريدز على القمة برصيد 57 نقطة.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نابولي ضد برشلونة – الساعة 11 مساء- على قناة beIN Sports HD 1
بورتو ضد أرسنال- الساعة 11 مساء- على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول ضد لوتون تاون- الساعة 10:30 مساء- على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

فنتفوريت كوفو ضد أولسان هيونداي – الساعة 12 صباحا
العين ضد ناساف كارشي- الساعة 7 مساء
النصر ضد الفيحاء- الساعة 9 مساء – على قناة SSC HD
مواعيد مباريات الدوري المغربي

الفتح الرياضي ضد المغرب التطواني- الساعة 8 مساء
شباب المحمدية ضد أولمبيك آسفى- الساعة 10 مساء

ملاعب

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