ممثلة مصر بمحكمة العدل: إسرائيل تواصل مجزرتها في غزة

ممثلة مصر بمحكمة العدل: إسرائيل تواصل مجزرتها في غزة
التاريخ
2/21/2024 7:09:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ان إسرائيل تواصل مجزرتها في غزة وتفرض الحصار والتجويع.
واضافت :" إسرائيل تواصل ممارساتها غير الشرعية في الضفة وتدعم عنف المستوطنين و الاستيطان في الضفة الغربية مستمر وعدد المستوطنين وصل إلى 750 ألفا "
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