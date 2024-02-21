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ممثلة مصر بمحكمة العدل: إسرائيل تواصل مجزرتها في غزة

2/21/2024 7:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ان إسرائيل تواصل مجزرتها في غزة وتفرض الحصار والتجويع.


واضافت :" إسرائيل تواصل ممارساتها غير الشرعية في الضفة وتدعم عنف المستوطنين و الاستيطان في الضفة الغربية مستمر وعدد المستوطنين وصل إلى 750 ألفا "


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