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روسيا.. إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان الروسي باللغة العربية

2/21/2024 7:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن الموقع الرسمي لمجلس الدوما (البرلمان الروسي) سيكون متاحا باللغة العربية.


وذكر فولودين أن النسخة الإنجليزية من المنصة تعمل منذ سبتمبر عام 2018، أما النسخة الإسبانية فتم تفعيلها منذ سبتمبر عام 2023، وفي ديسمبر الماضي تم إطلاق الموقع الإلكتروني باللغة الصينية.
وقال:" سيكون الموقع الرسمي لمجلس الدوما متاحا باللغة العربية. ستصبح اللغة العربية لغة العمل الأجنبية الرابعة على موقعنا".


وأضاف:" تم تحقيق ذلك حتى يكون مجلس الدوما أكثر انفتاحا، ويكون عمله متاحا ليس للروسيين بلادنا والذين يجيدون اللغة الروسية، فحسب بل وللمقيمين في مختلف قارات العالم".

RT

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