Wednesday, 21 February 2024 05:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألكاراز ينسحب من ريو المفتوحة بسبب الإصابة

2/21/2024 7:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نسحب الإسباني كارلوس ألكاراز من منافسات بطولة ريو المفتوحة، خلال مباراته في الدور الأول أمام البرازيلي تياجو مونتيرو، اليوم الأربعاء.
وعانى ألكاراز من التواء في الكاحل بعد نقطتين فقط من انطلاق اللقاء، وعلى الرغم من تلقيه العلاج وعودته إلى الملعب لينجح في كسر إرسال البرازيلي ويتقدم (1-0)، إلا أنه تأثر بشدة بالإصابة التي أثرت على تحركه ليفقد شوط إرساله وينسحب والنتيجة (1-1).
وقال ألكاراز بحسب ما نقل موقع رابطة اللاعبين المحترفين: "سأجرى غدا (الخميس) فحوصات على الكاحل وسنرى ما إذا كانت إصابة خطيرة أم لا".
وأضاف: "لدي شعور سيء، هذا أول انطباع لي، شعرت بالألم مباشرة عقب سقوطي، وظننت أنه من الصعب مواصلة اللعب إذا استمر ذلك الشعور".
وتابع: "بعد نقاط قليلة لم يكن الشعور أفضل وعانيت من الألم ولم أتحرك بصورة جيدة، علمت أنه من المستحيل المواصلة، وسيزداد الأمر سوء لو واصلت لمباراة طويلة، وبالتالي قررت الانسحاب".
يذكر أن ألكاراز شارك في ريو للمرة الأولى في عام 2020، وتوج باللقب في عام 2022، وحل وصيفا في نسخة العام الماضي.

ملاعب

MENAFN21022024000208011052ID1107880040

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث