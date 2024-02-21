اليونيسيف: تدهور حالة التغذية لأطفال غزة أمر غير مسبوق عالميا

اليونيسيف: تدهور حالة التغذية لأطفال غزة أمر غير مسبوق عالميا
التاريخ
2/21/2024 7:09:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ان تدهور حالة التغذية للأطفال في غزة على مدى 3 أشهر أمر غير مسبوق على مستوى العالم.
واضافت :"خطر كبير بسبب استمرار سوء التغذية في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب نقص الغذاء والمياه والخدمات الصحية ومن المرجح استمرار الوضع الغذائي في التدهور بسرعة وعلى نطاق واسع دون المزيد من المساعدات الإنسانية".
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