اليونيسيف: تدهور حالة التغذية لأطفال غزة أمر غير مسبوق عالميا

واضافت :"خطر كبير بسبب استمرار سوء التغذية في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب نقص الغذاء والمياه والخدمات الصحية ومن المرجح استمرار الوضع الغذائي في التدهور بسرعة وعلى نطاق واسع دون المزيد من المساعدات الإنسانية".

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