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اليونيسيف: تدهور حالة التغذية لأطفال غزة أمر غير مسبوق عالميا

2/21/2024 7:09:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ان تدهور حالة التغذية للأطفال في غزة على مدى 3 أشهر أمر غير مسبوق على مستوى العالم.


واضافت :"خطر كبير بسبب استمرار سوء التغذية في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب نقص الغذاء والمياه والخدمات الصحية ومن المرجح استمرار الوضع الغذائي في التدهور بسرعة وعلى نطاق واسع دون المزيد من المساعدات الإنسانية".

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