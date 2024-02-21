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تصريح صادم لجماهير ليفربول بشأن أليسون

2/21/2024 7:09:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل، أنباء غير سارة لجماهير ليفربول، بشأن الحارس أليسون بيكر.
وغاب أليسون عن المشاركة مع ليفربول، منذ مباراة بيرنلي، يوم 10 فبراير/ شباط الماضي، ووقتها علل مدربه يورجن كلوب، ذلك، بإصابة البرازيلي بنزلة برد.
وبعد ذلك، استمر غياب أليسون أمام برينتفورد، في مباراة 17 فبراير/ شباط، وأوضح كلوب أن ذلك يعود إلى معاناته من إصابة عضلية، دون أن يفصح عن موعد عودته للملاعب.
وقال دوبريفال، في تصريحات لشبكة "TNT Sports": "أليسون سيغيب عن المباريات الدولية المقبلة".
وتبرز تصريحات دوبريفال، أن أليسون لن يعود قبل نهاية مارس/ آذار المقبل، لأن فترة التوقف الدولي المقبلة، ستنطلق يوم 18 من الشهر المقبل، وستنتهي يوم 26 منه.
وبذلك سيغيب أليسون عن عديد المباريات الحاسمة لليفربول في الفترة المقبلة، منها مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة ولقاء مانشستر سيتي في البريميرليج.

ملاعب

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