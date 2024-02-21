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مبابي يضغط على ريال مدريد بطلب أخير

2/21/2024 7:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باتت صفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد وشيكة للغاية.
ذكرت صحيفة "ليكيب" أن مبابي وريال مدريد يضعان حاليا اللمسات الأخيرة على إتمام التعاقد بينهما اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل.
وأضافت "رغم أنه ليس هناك شك في انتقال كيليان إلى العاصمة الإسبانية لكن هناك تفاصيل صغيرة بحاجة لحسمها بشكل نهائي تمهيدا لإتمام الصفقة".
وأوضحت الصحيفة الفرنسية في صدر غلافها للعدد الصادر اليوم الأربعاء"المفاوضات سارية بين مبابي وريال مدريد في الأمتار الأخيرة".
وكشفت أن المحور الأخير في المفاوضات هو بند حقوق الصورة حيث يضغط مبابي بكل قوة لكي تكون في صالحه بنسبة أكبر.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن مبابي اختار الانضمام لريال مدريد الصيف المقبل وأبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي بهذه الرغبة.
ووصل الأمر أيضا إلى تأكيد أن اللاعب وقع عقدا مدته 5 مواسم وسيرتدي القميص رقم 10 وسيحصل على راتب سنوي قيمته 15 مليون يورو بخلاف 150 مليون يورو مكافأة توقيع موزعة على مدة العقد.

ملاعب

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