إقبال كبير من المستثمرين ورجال الأعمال على جناح "حرة الحمرية" في "جلفود 2024"

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة 20 فبراير، 2024:
يواصل جناح هيئة المنطقة الحرة بالحمرية الذي تشارك به في الدورة 29 من معرض جلفود 2024 استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء شركات الأغذية من دول عديدة، حيث شهد إقبالاً كبيراً بهدف الاطلاع على المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها منطقة الصناعات الغذائية التابعة لحرة الحمرية، والتعرف على الفرص المجزية والإمكانات المتاحة ضمن قطاع الصناعات الغذائية في إمارة الشارقة.
وتعرّف زوار الجناح في المعرض الذي يستمر حتى 23 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي على مجموعة الخدمات الحصرية التي توفرها منطقة الصناعات الغذائية والمصممة خصيصاً للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية وبيئة الأعمال المتكاملة لشركات الأغذية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتخزين ومعالجة وتغليف المواد الغذائية ومستودعات ومخازن وخدمات لوجستية عالمية المستوى.
كما حظي الجناح باهتمام المشاركين في المعرض الذي يضم أكثر من 5,500 جهة عارضة، وسلط الضوء على المزايا التنافسية التي جعلت من "حرة الحمرية" الأكثر جاذبية لأهم شركات ومصانع الأغذية والمشروبات في العالم، وأبرز ما تتميز به من مرافق وبنى تحتية متطورة وما تقدمه للمستثمرين وكبرى شركات التصنيع من فرص لتمكينهم من مزاولة الأعمال تشمل التسهيلات الجمركية والخدمات اللوجستية التي تدعم ازدهار أعمالهم ووصول منتجاتهم إلى أسواق جديدة انطلاقاً من الشارقة.
أكثر من 1700 شركة
وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن المشاركة في معرض جلفود 2024 تسهم بتعريف شركات الأغذية العالمية ببيئة الاستثمار المتميزة بالمنطقة الحرة بالحمرية وبمنطقة الصناعات الغذائية التي تضم أكثر من 1700 شركة، وتمتد على مساحة 11 مليون قدم مربع، وتشمل أراضٍ ومخازن ومكاتب وخدمات ومرافق متنوعة، تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وتخصصاتها وتمكنها من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بكفاءة وفعالية، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد على جناح الهيئة في المعرض يعكس ريادتها وتميزها في خدمة مختلف القطاعات ومن ضمنها قطاع الأغذية الذي يعد من القطاعات الحيوية.
توافق مع الاستراتيجية الوطنية
وأضاف سعادة المزروعي أن حرة الحمرية تستقطب من خلال ما تقدمه من مزايا تنافسية اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون إلى إقامة منشآت صناعة أو علاقات تجارية وشراكات استراتيجية في المنطقة وتعرّفهم بمجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات التنافسية التي تقدمها لهم. لافتاً إلى أن الجهود التي يتم بذلها في هذا المجال تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة في قطاع الأغذية، والتي تساهم الهيئة فيها بشكل فاعل من خلال توفير بيئة عمل محفزة ومنظومة تشغيلية متطورة وخدمات دعم الأعمال المتميزة للشركات العاملة في هذا القطاع، والتي تشكل ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضٍ صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم، كما تقدم مزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية المتعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
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