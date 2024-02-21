فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي يحتفل بالذكرى السنوية الخامسة على افتتاحه مع صانع المجوهرات الملكية غارارد

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبى، الامارات العربية المتحدة؛ 21 فبراير 2024 – احتفاءً بالذكرى الخامسة على افتتاح فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي، أعلن المنتجع الشاطئي المفضّل في المدينة عن عقد شراكة مع غارارد، صانع المجوهرات الملكية العريق، لإضفاء لمسة مميزة إلى باقة "السنة الخامسة" The perfect fifth. وستتضمن احتفالات الذكرى السنوية المستوحاة من الياقوت مجموعة من التجارب المميزة واللحظات الثمينة التي سيختبرها الضيوف في كافة أركان المنتجع.
وابتكرت غارارد، أعرق دار للمجوهرات في العالم، مجموعة من أشهر الجواهر منذ إنشائها عام 1735 وتعيينها من قبل الملكة فيكتوريا عام 1843 كصانع مجوهرات التاج الملكي. وقد قدمت الدار التاريخية خدماتها لكافة ملوك بريطانيا منذ تلك الحقبة، حيث صممت خاتم خطوبة الأميرة ديانا الشهير المصنوع من الياقوت والألماس. واحتفالاً بالذكرى السنوية لافتتاح فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي، صممت غارارد خصيصاً لهذه المناسبة قلادة على شكل مروحة مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، وتزيّنها قطع ألماس تحيط بقلب من الياقوت، وقد ارتبط هذا التصميم منذ زمن بشركة غارارد والاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة.
واحتفاءً بمرور خمس سنوات على بدء الفندق باستقبال الضيوف، أعدّ المنتجع باقة "السنة الخامسة" التي تعد بتجربة لا مثيل لها من الفخامة والترف. فسيحصل الضيوف الخمسة الأوائل الذين يحجزون هذه الباقة على قلادة غارارد الفريدة من نوعها. كما يمكنهم أيضاً الاستفادة من مزايا أخرى تشمل ترقية مضمونة لفئة الغرفة، وجلسة شاي بعد الظهر مستوحاة من الياقوت في نور لاونج، وفطوراً فاخراً لشخصين في مطعم الخليج، ورصيداً يومياً لتناول الطعام أو استخدام السبا بقيمة 750 درهماً إماراتياً. يشار إلى أنّ هذا العرض الحصري متاح إلى 26 ديسمبر 2024 ويشمل إقامة لمدة خمس ليالٍ على الأقل مقابل 15 ألف درهم إماراتي لليلة الواحدة.
وستتحول مكتبة نور لاونج من 23 فبراير إلى 8 مارس إلى ردهة لغارارد يمكن للضيوف فيها تسوّق أرقى المجوهرات الفاخرة والاستمتاع بشاي بعد الظهر. واحتفاءً بالتراث الغني لعلامة المجوهرات العريقة، تتضمن القائمة نكهات بريطانية تقليدية تتنوع بين سمك السلمون المدخن والكافيار، وكعكة الفانيليا الإسفنجية، وشاي إيرل غراي. ويبلغ سعر جلسة شاي بعد الظهر الأنيقة 380 درهماً إماراتياً لشخصين وتتضمن هدية حصرية مقدمة من غارارد.
كما أعدّ السبا في فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي للضيوف تجربة عناية بالوجه باستخدام العناصر الخمسة من خشب ونار وتراب ومعادن وماء، ويكملها قناع 111Skin الأزرق الشهير الذي يترك أثراً رائعاً على البشرة. ويتوفر هذا العرض طيلة عام 2024 مقابل 990 درهماً.
وتعليقاً على احتفالات الذكرى السنوية، قال فيرنر أنزينغر، المدير العام لفندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي: "تُعتبر النوتة الخامسة المثالية في الموسيقى أساس كل النغمات، ونحن في ماندارين أورينتال جميرا، دبي نسعى دائماً إلى المثالية. ويسعدنا الاحتفاء بهذه المحطة المهمة في مسيرتنا من خلال الشراكة بين علامتين تجاريتين عريقتين، وتعاوننا مع شريك مبدع يجمعنا به الالتزام بصياغة تجارب مخصصة تلقى إعجاب الضيوف. ولا بدّ لي من دعوة الجميع بهذه المناسبة إلى اكتشاف جمال وأناقة تجارب الذكرى السنوية الخامسة على افتتاح فندقنا."
نبذة عن ماندارين أورينتال جميرا، دبي
تقع غرف وأجنحة المنتجع الأنيقة في أحد أرقى الأحياء في دبي، وتوفّر مساحةً واسعةً تجمع بين الديكور المعاصر والتكنولوجيا المرتكزة على حاجات الضيف والإطلالات المذهلة. هذا ويضمّ المنتجع 6 مطاعم واستراحات رائعة بما في ذلك مطعمين مميّزين أُنشئا خصيصاً للمنتجع. يحتضن فندق ماندارين أورينتال جميرا في دبي أيضاً سبا حديثاً يفترش مساحة 2000 متر مربع.
بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية حديث ونادٍ للأطفال، فيُعدّ إضافةً استثنائية على المشهد الفندقي الفخم في المنطقة. هذا ويُعتبر المنتجع مثالياً للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء بفضل موقعه الفريد وسهولة الوصول منه إلى كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي. كما أنّه يتفرّد بموقعه كأقرب منتجع شاطئي إلى كل من داون تاون دبي والمناطق المالية والتجارية.
نبذة عن مجموعة فنادق ماندارين أورينتال
مجموعة فنادق ماندارين أورينتال على الحائزة جوائز مرموقة هي الجهة المالكة والمشغلة لمجموعة من الفنادق والمنتجعات والمشاريع السكنية الفاخرة في العالم. وقد نجحت تلك المجموعة التي وُلدت من أصول آسيوية في ترسيخ إسمها كعلامة تجارية عالمية، وباتت اليوم تشغّل 38 فندقاً و11 مشاريع سكنية في 25 دولة ومنطقة، وحيث تعكس كلّ منشأة إرث العلامة الشرقي العريق. كما وتخطّط مجموعة فنادق ماندارين أورينتال لافتتاح عدد من الفنادق والمشاريع السكنية الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء حالياً. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة فنادق ماندارين أورينتال هي عضوٌ في مجموعة جاردين ماثيسون.
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