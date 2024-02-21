تقرير بروكابيتا السنوي لعام 2024/2023: تحليل عميق لاتجاهات وممارسات سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي

(MENAFN
- PROCAPITA Management Consulting) أعلنت اليوم شركة بروكابيتا، الشركة الاقليمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية والموارد البشرية، عن إصدار تقريرها السنوي الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024/2023. ويقدم التقرير تحليلا شاملا لسوق العمل في المنطقة، ويسلط الضوء على آخر التطورات والاتجاهات في مجال الموارد البشرية، كما ويغطي العديد من الجوانب المهمة، لا سيما منها أبرز الملامح الاقتصادية، والتوظيف وتخطيط القوى العاملة، والتكنولوجيا، وإدارة المواهب، والتعويضات والمزايا، ومكافآت مجالس الإدارة.
قامت بروكابيتا بإجراء استبيان مصمم بعناية لتقديم رؤى قيمة وفعالة، حيث شارك فيه ما يزيد عن 1200 شركة من مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، والذين ساهموا بدورهم وبشكل كبير في إثراء عمق ودقة النتائج المقدمة في التقرير.
وفي تعليقه على التقرير، أكد السيد محمد أبو الرُّب، الرئيس التنفيذي لشركة بروكابيتا ومؤسس شركة ZENITHR، على أهمية هذا التقرير السنوي الذي أصبح يشكل مصدرا مهماً وملهماً للشركات التي تتنقل في المشهد المتطور لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدم فهما شاملا للتطورات الاقتصادية والتحولات الناجمة عنها فيما يتعلق بالموارد البشرية وأنماط التوظيف، كما ويقدم تحليلا شاملًا لأثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على العمليات التشغيلية في الشركات، وكذلك التعويضات المقدّمة لأعضاء مجالس الإدارة بالشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أبو الرُّب أيضا على الدور الفعال لشركاء بروكابيتا الاستراتيجيين، ZENITHR للحلول الذكية للموارد البشرية و Thomas International التي تتخصص في إجراء التقييمات السلوكية والمهنية للموظفين، في توسيع وتعميق الفهم للعديد من الجوانب الدقيقة والمتعلقة بديناميكيات المواهب لدى العديد من الشركات والصناعات في المنطقة، كما ويجسد الالتزام الثابت بتقديم أفضل قيمة لجميع الشركاء. وأشار الى أن زيادة عدد المشاركين يعكس الثقة العميقة بجهود فريق العمل في فهم المشهد الديناميكي للموارد البشرية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
النتائج الرئيسية للتقرير:
التوظيف وتخطيط القوى العاملة:
معدلات النمو الوظيفي: لا يزال معدل نمو التوظيف إيجابياً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ازداد عدد الموظفين لدى %66.7 من الشركات المشاركة في 2023 ، وشهدت السعودية أعلى معدلات نمو بين دول المنطقة، ويمكن أن يرجع ذلك إلى الإصلاحات المختلفة بما في ذلك مبادرات ريادة الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص، ما يعطى دفعة قوية لسوق المواهب السعودية. أما في قطر، فقد شهدت الشركات انخفاضاً في معدل نمو عدد الموظفين، والذي قد يرجع إلى الانتهاء من الأنشطة المتعلقة بفعاليات كأس العالم لكرة القدم ،2022 الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على الموظفين.
يتوقع %70.1 من الشركات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع معدلات النمو في التوظيف خلال عام 2024 .وجاءت السعودية في المقدمة من حيث النسب المتوقعة للزيادة في التوظيف، ويمكن أن يرجع ذلك إلى الاستثمارات الحالية الكبرى في مختلف المشاريع طويلة الأجل التي تستهدف تعزيز قطاع السياحة مثل مشروع نيوم، مما ينبئ بتحفيز معدلات نمو التوظيف. وتبدو النظرة المستقبلية مبشرة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ضوء توقعات الشركات لديها بأن تشهد تطورات مواتية من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم.
أسباب خروج الموظف: أشار 64.6% من الشركات الى أن توفير فرص عمل جديدة يعتبر السبب الرئيسي وراء ترك الموظفين لوظائفهم. كما وتحتل الشركات في دولة الإمارات المركز الأول، نظرا لمبادرة 'التأشيرة الخضراء'. علاوة على ذلك، تأتي التعويضات والمزايا في المرتبة الثانية بنسبة %43 لأسباب ترك المواهب لوظائفهم، مقارنة بالعام الماضي عندما احتلت التعويضات والمزايا المرتبة الأولى لترك الوظائف بحسب ما ذكرته شركة بروكابيتا في تقريرها السنوي لعام 2022* ،ويشير هذا التحول إلى حدوث تغير في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني توافر فرص عمل جديدة جاذبة للمهنيين من ذوي المهارات.
تحديات التوظيف: وفقا لنتائج التقرير، ترى 43.3% من الشركات المشاركة في دول مجلس التعاون الخليجي أن التعويضات التنافسية التي تقدمها الأسواق المجاورة تمثل تحديا لأن ذلك يؤدي إلى "استنزاف المواهب" ،علاوة على ذلك، أعربت 39% من الشركات الى أن الافتقار إلى المهنيين من ذوي المهارات يشكل تحدياً آخر ، هذا وتواجه البحرين تحدياً ناجماً عن التعويضات والمزايا الجذابة التي تقدمها الدول المجاورة والذي يُعيق عملية التوظيف. وتعاني الكويت من تحديات القوانين الراعية لاستقطاب المواهب.
معدل نجاح الموظفون الجدد: أفاد 56% من الشركات المشاركة الى أته تم توظيف أكثر من 75% من الموظفين الذين أكملوا فترة الاختبار بنجاح في دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت أعلى نسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس معدل نجاح مرتفع في عملية التوظيف. بينما سجلت البحرين أدنى معدل توظيف، مما يدل على الحاجة إلى العمل على اكتساب المواهب والاحتفاظ بها.
معدل دوران الموظفين: تتصدر المملكة العربية السعودية بأعلى معدل دوران بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ متوسط مستوى الدوران الوظيفي 14.1%. يمكن أن يرجع ذلك إلى المبادرات المتعددة والمشروعات العملاقة التي تعزز النمو الاقتصادي وتساهم في خلق سوق حيوي، والذي بدوره يحفز المواهب على البحث والانتقال إلى فرص جديده أفضل.
التكنولوجيا:
أثر الذكاء الاصطناعي: وفقا للتقرير، توقعت 60.8% من الشركات المشاركة التي استثمرت في الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق فوائد من استخدام الذكاء الاصطناعي في فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. علاوة على ذلك، أفاد 31.3% من الشركات المشاركة إلى أنهم استفادوا بالفعل من تطبيق الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية. وقد بدأت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالفعل في ملاحظة الآثار المحققة عن استخدام الذكاء الاصطناعي بحسب إفادات الشركات المشاركة.
ووفقا للشركات المشاركة، فإن مجالات الموارد البشرية الأكثر تأثرا بتطبيق الذكاء الاصطناعي هي إدارة الأداء وتدريب وتطوير الموظفين، بنسبة 58.9% و48.7% على التوالي.
التحديات التي تعيق اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي: تواجه 52.5% من الشركات المشاركة التي بدأت في اعتماد الذكاء الاصطناعي تحديات تتعلق بتوافر المهنيين من ذوي المهارات. بالإضافة إلى ذلك، أشارت 46.2% من الشركات الى أن تطوير البنى التحتية التكنولوجية المعقدة والمتقدمة يمثل تحديا كبيرا. كما وتعتبر 41.1% من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي أن الافتقار إلى توافر الموارد المالية يمثل تحديا إضافيا، إد يتطلب الاستثمار الأولي للحصول على البرامج والتراخيص والتكاليف التشغيلية الجارية وتوظيف المهنيين من ذوي المهارات استثمارات معينة.
إدارة المواهب
معدل الترقية: وفقا للشركات المشاركة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي معدل ترقية بنسبة 57%، حيث تصدرت السعودية القائمة من حيث منح أكبر عدد من الترقيات وتليها قطر بفارق بسيط. هذا ومنحت الشركات المشاركة بالسعودية أكبر عدد من الترقيات بينما منحت الشركات المشاركة بسلطنة عُمان أقل عدد من الترقيات.
التعويضات والمزايا:
الزيادات في عام 2023
قامت %77.6 من الشركات المشاركة في دول مجلس التعاون الخليجي بمنح زيادات لموظفيها خلال عام 2023، وجاءت "الزيادة المرتبطة بالأداء" الأكثر شيوعاً بنسبة %46.7، تليها "الزيادة بمعدل ثابت" بنسبة %32.1.
متوسط زيادات الرواتب لعام 2023
سجل متوسط الزيادات الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 6.7% في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث سجل 5.2% في المتوسط، وتعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل، بما في ذلك الأداء القوي لسوق العمل، والذي وصل إلى ذروة غير مسبوقة في العقد الماضي، وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
الزيادات والمكافآت لعام 2023: منح 64% من الشركات المشاركة مكافآت سنوية لموظفيهم في عام 2023، مما يشير إلى تحقيق زيادة النسبة مقارنة بعام 2022 والتي بلغت 62.7%. تتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول من حيث منح
المكافآت لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وتليها السعودية. بينما تمنح الشركات المشاركة بالبحرين أقل عدد من المكافآت.
مكافآت مجالس الإدارة:
بلغ متوسط عدد أعضاء مجلس الإدارة 9 أعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022،، وبلغ متوسط تعويضاتهم 2,031,549 دولارا أمريكيا. وفي المتوسط، تعمل الشركات المدرجة على توزيع 0.98% من أرباحها لسداد مكافآت مجالس الإدارة حيث بلغ متوسط التكلفة لكل عضو 230,799 دولار أمريكي. هذا وتُطبق سلطنة عُمان أعلى معدل للمكافآت من إجمالي الأرباح بنسبة 0.850%، في حين تُطبق الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء مجالس الإدارة حيث بلغت 391,810
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