Ooredoo الكويت ترعى فريق الهندسة الميكانيكية بجامعة الكويت

(MENAFN
- BPG Group) الكويت، 21 فبراير 2024:
أعلنت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن رعايتها لفريق طلاب الهندسة الميكانيكية (SABS) من جامعة الكويت. تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج الشركة في المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تنمية مواهب الشباب الكويتيين، ورغبتها بتقديم مساهمات معنوية مؤثرة في القطاع التعليمي.
كما تمثل هذه الرعاية لشركة Ooredoo الكويت، منصةً مثاليةً للتفاعل مع الجيل الجديد من المهندسين والمبتكرين، لتجسد بذلك التزامها للعب دور جوهري في دفع عجلة التطوير والابتكار في الكويت.
هذا ويعمل فريق طلاب الهندسة الميكانيكية حالياً على مشروع تخرج متميز، يهدف إلى إعادة تعريف قدرات السيارات الرياضية فائقة الأداء، حيث يتمحور مشروعهم حول تطوير نظام فرامل هوائي متقدم (SABS) ، مصمم لتعزيز معايير السلامة ومدى التحكم في هذه السيارات.
فكرة المشروع: نظام فرامل هوائية فائق الأداء
يقوم مشروع فريق SABS على إنشاء نموذج مبتكر لنظام الفرامل الهوائية، وذلك بهدف تجاوز قدرات الفرامل التقليدية، وتعزيز القابلية الكلية للتحكم. اتخذ الفريق تصميم طائرات عسكرية كمصدر الهام رئيسي لتطوير هذا النظام، حيث يتضمن أجنحة وقوائم هوائية في مقدمة السيارة وخلفيتها. وتعتمد هذه التكنولوجيا الحديثة، التي يجري اختبارها في الوقت الحالي على بورشه كايمان، على التنشيط التلقائي بناءً على احتياجات السائق، وذلك لتعزيز القدرة على التحكم والاستقرار والسلامة.
يطمح الفريق إلى ايصال ابتكارهم الرائد للعالمية، بهدف إظهار قدرات السيارات الرياضية الفائقة وفعاليتها، وجعل اسم الكويت يتألق في أعلى المستويات. وقد حدد الفريق هدفهم بتحقيق المركز الأول في المعرض التصميمي الهندسي الـ 45، الذي سيعقد في جامعة الكويت، نهاية شهر مارس من العام الحالي.
من خلال رعاية فريق طلاب الهندسة الميكانيكية في مشروع الفرامل الهوائية، تظهر Ooredoo الكويت التزامها الوثيق ببرنامجها في المسؤولية الاجتماعية. وتواصل الشركة، من خلال دعمها للتعليم والابتكار، خطواتها الواثقة وجهودها المستمرة في تنمية مهارات ومواهب الشباب الكويتيين. كما تسعى Ooredoo إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتميز في جميع الميادين، بهدف تحقيق مهمتها في تطوير حياة عملائها والمساهمة في تقدم المجتمع الذي تخدمه.
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