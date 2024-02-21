الخطوط الجوية التركية تطلق محفظة رقمية TK Wallet

(MENAFN
- Ogilvy) أعلنت الخطوط الجوية التركية، شركة الطيران التي تصل إلى بلدان أكثر من أي شركة طيران أخرى، عن إضافة خدمة جديدة إلى عروضها الرقمية للركاب من خلال إطلاق تطبيق TK Wallet.
وقال الرئيس التنفيذي للتسويق في الخطوط الجوية التركية أحمد أولمشتور: "تماشياً مع أهدافنا لتحقيق التحول الرقمي، نعمل على تعزيز أعمالنا باستمرار لتفعيل التطبيقات التي من شأنها تسهيل رحلات ركابنا. نحن نعمل على جعل خدماتنا أكثر سهولة كما مواصلة تقديم الابتكارات التي ستضيف مستويات من الرفاهية إلى تجارب سفر عملائنا. لقد أضفنا TK Wallet إلى طرق الدفع الرقمية الخاصة بنا من خلال دمجها مع خدماتنا الرقمية المستخدمة عبر تطبيق الخطوط الجوية التركية على الهاتف المحمول كما موقع الويب الخاص بنا".
يوفر الناقل الوطني لأعضاء Miles & Smiles القدرة على سداد المدفوعات والمبالغ المستحقة بشكل أسرع باستخدام تطبيق . TK Wallet كما تتيح الخطوط الجوية التركية الفرصة لكسب TK Money بالإضافة إلى مبلغ استرداد التذاكر ومشتريات الخدمات الإضافية التي يتم إجراؤها من خلال تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بها.
يمكن استخدام عملات TK Money المستحقة من خلال معاملات استرداد الأموال من خلال TK Wallet، والتي يتم تقديمها بأربعة خيارات مختلفة للعملة (الليرة التركية واليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني) عبر قنوات الخطوط الجوية التركية عبر الإنترنت، بسرعة وأمان.
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