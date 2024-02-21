ديليفرو تحتفي بالتراث الكويتي بالتعاون مع بيت السدو

(MENAFN
- Deliveroo) احتفالا بالعيد الوطني وعيد التحرير في الكويت، تحتفي شركة ديليفرو بالتقاليد العريقة للسدو، وهو شكل من أشكال الفن المحلي المتجذر في النسيج والمنسوجات، من خلال تعاون حصري عقدته مع بيت السدو.
تعاونت شركة ديليفرو مع بيت السدو لإنشاء عمل فني يصور سائق ديليفرو وهو يتنقل في أحدث شارع تتزين أرضيته بنقشة السدو في مدينة الكويت، بينما تظهر معه معالم أخرى شهيرة من مدينة الكويت منها برج التحرير. وستعرض القطعة الفنية في مكتب ديليفرو، لتكون بمثابة شهادة مرئية على اندماج ديليفرو مع تراث الكويت الغني.
وحيال هذا الشأن، قالت سهام الحسيني، المدير العام لديليفرو الكويت وقطر:" تفتخر شركة ديليفرو بالتعاون مع بيت السدو احتفالا بالعيد الوطني وعيد التحرير في الكويت. لا يرمز هذا العمل الفني الفريد إلى اندماجنا في النسيج الثقافي للكويت فحسب، بل يعد أيضا بمثابة قصيدة بصرية للتقاليد الغنية والروح الديناميكية للبلد الذي نعرفه ونحبه. ونأمل أن يعطي هذا العمل الفني شعورا بالفخر والتواصل بين فريقنا وشركائنا وكامل المجتمع الذي نتشرف بخدمته."
لإلقاء نظرة على تحفة السدو الرائعة، ندعو عملائنا لزيارة حساب ديليفرو على إنستغرام @deliveroo_kw
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