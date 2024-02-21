تعاون بحثي بين جامعة الإمارات و جامعة Symbiosis الدولية في الهند بمشاريع العمل المناخي والطاقة النظيفة

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: قامت جامعة الإمارات العربية المتحدة وضمن خطتها الاستراتيجية بدعم خمسة مشاريع بحثية طلابية تُركّز على الاستدامة البيئية، وتتناول الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي) والهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة (الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة)، وذلك بالتعاون مع جامعة Symbiosis الدولية في جمهورية الهند.
ويضمّ كل مشروع بحثي طالبين وعضو هيئة تدريس كمشرف من كل جامعة، بإجمالي ستة أعضاء لكل مشروع، حيث تمّ تمويل ثلاثة مشاريع لكلية الهندسة ومشروعين لكلية تكنولوجيا المعلومات.
ويجئ هذا التعاون البحثي كجزء من خارطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 وما بعده (2023-2026) ومبادرة عام الاستدامة 2024،
وأكّد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بأن هذه المشاريع الطلابية تأتي ضمن جهود الجامعة الدولية في بناء الشراكات الاستراتيجية والتي تُساهم بدورها في تعزيز السمعة الدولية للجامعة،
وذكر أن هذه المشاريع التزام من الجامعة في دعم البحث العلمي القائم على التعاون الدولي والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في التعليم والبحث العلمي، والذي بدوره يُساهم في صقل مهارات البحث العلمي والنقاش العلمي البناء لدى طلبة الجامعة.
واوضح أن هذه المشاريع البحثية تنبثق من برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة الطلابي والذي أطلق في عام 2022، ونحن الآن في الدورة الثالثة والتي تُركّز على التعاون الدولي مع كبرى الجامعات العالمية.
وأشار إلى أن الجامعة تعطي الأولوية لإقامة شراكات استراتيجية مع الجامعات الدولية، لاسيما في المجالات والقطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح أنه ومن خلال مساهمتها الفعّالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تدعم جامعة الإمارات العربية المتحدة المبادرات والمشاريع التي تتماشى مع هذه الرؤية الطموحة. حيث تركز المشاريع البحثية على تطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، والتقاط ثنائي أكسيد الكربون، وعزل الكربون، إلخ. وتتراوح مدة المشروع ثمانية أشهر وفي نهاية المشروع سيتمّ عقد ندوة بحثية لعرض نتائج المشروع وتطوير هذه المشاريع إلى مرحلة متقدمة من العمل البحثي.
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