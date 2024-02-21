الاتحاد للطيران تعين نائب رئيس تنفيذي لشؤون الشحن بهدف تعزيز النمو

(MENAFN
- IHC) كشفت الاتحاد للطيران عن تعيين ستانيسلاس برون في منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري. ويتولّى برون مسؤولية الإشراف على العمليات التجارية للاتحاد للشحن، بما يشمل الرحلات المجدولة ورحلات الشحن وإدارة العائدات وتخطيط الشبكة، وذلك تحت إدارة محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران.
وينضم برون إلى الشركة بعد أن شغل منصب نائب الرئيس الأول لشؤون الشحن الجوي العالمي في شركة جيوديس، مزود حلول الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، حيث أشرف على عمليات الشحن الجوي العالمية. وسيشرف على جميع جوانب عمليات الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن، بما يشمل إدارة العائدات وتخطيط الشبكة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران: "حققت الاتحاد للشحن نمواً كبيراً أضافت خلاله العديد من الوجهات وزادت عدد الرحلات وضاعفت عمليات الشحن في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم. ستواصل الاتحاد للشحن لعب دور محوري في تعزيز إمكانات الاتحاد للطيران لتحقيق خطط النمو الطموحة، وكلّي ثقة بشغف ستانيسلاس وخبرته، مما سيساعده على تمكين الاتحاد للشحن من مواصلة مسيرة النمو الاستثنائية التي حققتها خلال السنوات الأخيرة".
وتابع البلوكي قائلاً: "أتوجه بجزيل الشكر لليونارد رودريجيز، رئيس قسم إدارة الإيرادات وتخطيط الشبكة في الاتحاد للشحن، على التزامه وجهوده الدؤوبة التي بذلها خلال هذه الفترة الانتقالية التي مرت بها الشركة. لعب ليونارد خلال عمله مديراً عاماً بالإنابة دوراً أساسياً في تمكين الاتحاد للشحن من تجاوز ظروف السوق الصعبة لرفع سوية الكفاءات التشغيلية وتقديم المبادرات التكنولوجية والمبتكرة وخدمات العملاء رفيعة المستوى للشركاء والعملاء".
ومن جانبه، قال برون: "يسعدني أن أتولى هذا المنصب الجديد في الاتحاد للشحن، الشركة التي تتميز بالاحترافية والمرونة والالتزام بالتميز في خدمة العملاء، وهذا ما ينسجم مع قيمي الخاصة. تستهل الشركة مرحلة جديدة من النمو، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع الفريق والشركاء والعملاء والاستمرار بتقديم الحلول المتكاملة والمبتكرة التي تتيح للاتحاد للشحن تعزيز مكانتها بوصفها الشريك المفضل للشحن الجوي".
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